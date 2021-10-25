Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Школьников Иркутской области приглашают на обучение по программам дополнительного образования

Школьников Иркутской области приглашают на обучение по программам дополнительного образования

Школьников Иркутской области приглашают на обучение по программам дополнительного образования

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Персей» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» проводит набор детей в возрасте от 10 до 17 лет на обучение по дополнительным общеразвивающим программам «Мой первый робот» (10–14 лет), «3D-печать и 3D-моделирование» (12–15 лет), «Гидропоника» (12–16 лет), «Архитектура и дизайн» (12–16 лет), «Основы техники ювелирного мастерства» (12–16 лет).

Ознакомиться с условиями набора и подать заявку на обучение можно на сайте образовательного центра «Персей», также необходимо зарегистрироваться на выбранную программу на портале «Навигатор дополнительного образования Иркутской области».

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Школьников Иркутской области приглашают на обучение по программам дополнительного образования
Школьников Иркутской области приглашают на обучение по программам
На конкурс «Мой любимый учитель» представили работы 370 учащихся Кузбасса
На конкурс «Мой любимый учитель» представили работы 370 учащихся
В Курской области пройдет мастер-класс для педагогов центров «Точка роста»
В Курской области пройдет мастер-класс для педагогов центров «Точка
Пограничники задержали литовского мэра за рыбалку в российских водах
Пограничники задержали литовского мэра за рыбалку в российских водах
Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Нино Нинидзе, Максим Виторган и другие на премьере фильма "Купе номер 6"
Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Нино Нинидзе, Максим Виторган и
Объявлены победители Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» и Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодёжи
Объявлены победители Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий
Разработку программы воспитания в основной образовательной программе СПО обсудят в Москве
Разработку программы воспитания в основной образовательной программе
ВДЦ «Смена» планирует создать собственную информационно-образовательную платформу
ВДЦ «Смена» планирует создать собственную
Фестиваль NAUKA 0+ в Забайкалье пройдет в онлайн-формате
Фестиваль NAUKA 0+ в Забайкалье пройдет в онлайн-формате
Гинцбург: 80% якобы привившихся "Спутником" и заболевших купили сертификат
Гинцбург: 80% якобы привившихся "Спутником" и заболевших
В «Артеке» проходит программа «Только смелым покоряются моря»
В «Артеке» проходит программа «Только смелым покоряются моря»
Умер звезда сериала "Друзья". Актер несколько лет боролся с раком простаты
Умер звезда сериала "Друзья". Актер несколько лет боролся с

Топ на сегодня

Правительство поддержало поправки об оптимальном распределении пожарных
Правительство поддержало поправки об оптимальном распределении
Звездный Instagram: искусство обольщения и много фото из отпуска
Звездный Instagram: искусство обольщения и много фото из отпуска
К акции #МыВместе подключились Мария Бутина и Дмитрий Хубезов
К акции #МыВместе подключились Мария Бутина и Дмитрий Хубезов
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с СМС
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с СМС
Россия может присоединиться к акту о международной регистрации региональных брендов
Россия может присоединиться к акту о международной регистрации

Еще по теме

Более 60 школьников Иркутской области стали участниками профильной смены по дзюдо
В Калининградской области открылся первый «IT-куб»
В Иркутской области появятся первые мобильные «Кванториумы»
Центр дополнительного образования Республики Алтай ведет набор учеников