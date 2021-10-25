Школьников Иркутской области приглашают на обучение по программам дополнительного образования

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Персей» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» проводит набор детей в возрасте от 10 до 17 лет на обучение по дополнительным общеразвивающим программам «Мой первый робот» (10–14 лет), «3D-печать и 3D-моделирование» (12–15 лет), «Гидропоника» (12–16 лет), «Архитектура и дизайн» (12–16 лет), «Основы техники ювелирного мастерства» (12–16 лет).

Ознакомиться с условиями набора и подать заявку на обучение можно на сайте образовательного центра «Персей», также необходимо зарегистрироваться на выбранную программу на портале «Навигатор дополнительного образования Иркутской области».