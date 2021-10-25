СМИ: Кутепов предложил единые круглогодичные льготы на проезд учащимся

12:13 Автор: Кристина Стащенко

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил ввести единые круглогодичные льготы на железнодорожный проезд студентам и школьникам во всех регионах. Компенсировать эти затраты хотят из госбюджета. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Кутепова помощнику президента Максиму Орешкину.

По информации издания, Кутепов ссылается на «большое количество жалоб» на разные условия и сроки действия льгот для учащихся в регионах. Так, обычно школьникам и студентам предоставляется скидка на проезд в 50 процентов от тарифа, а в Амурской области — в 70 процентов.

Во Владимирской области право на льготный проезд имеют только учащиеся, живущие там же. Есть случаи, когда скидка предоставляется только в том регионе, где находится учебное заведение. Такой порядок действует на Кубани, в Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях.

В поездах придётся ездить по новым правилам

В Москве можно купить льготный билет для поездок в Московскую область на пригородных поездах всех категорий. Если же покупать билет в Подмосковье, то льгота не распространяется на скорые и скоростные поезда повышенной комфортности.

В Тверской области власти выделяют деньги только на городские и пригородные автобусы школьникам.

Кроме того, по словам Кутепова, льгота студентам и школьникам предоставляется с 1 сентября по 15 июня, а в четырех регионах — до 30 июня. Все это ставит учащихся из разных субъектов РФ в неравное положение, создает «путаницу, а следовательно — социальное напряжение», считает сенатор.

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В связи с этим он предложил установить единый порядок предоставления льгот студентам и школьникам во всех регионах и рассмотреть возможность их круглогодичного действия. Также он предлагает компенсировать регионам эти затраты из федерального бюджета, как это делалось в 2010-2012 годах, когда правительство возмещало субъектам РФ 95 процентов затрат перевозчика.

В 2012 году из федерального бюджета выделили порядка 2,1 миллиарда рублей на субсидирование льгот на перевозку учащихся. С учетом инфляции в текущем году эта сумма могла бы достигнуть 3,6 миллиарда, указала газета.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России действуют новые правила проезда пассажиров и провоза багажа в поездах. «Парламентская газета» разбиралась, что в этом году изменилось для пассажиров и как они могут сэкономить на поездках по стране.

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