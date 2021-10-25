Свадебные хитрости от завистников и на удачу

Вадим Карасев

На свадьбу обычно собирается огромное количество гостей, и такое событие сложно сохранить в секрете. Молодоженам, которые опасаются за свое благополучие, стоит узнать некоторые секреты, которые помогут защититься от неприятностей и привлечь удачу.

Свадьба привлекает много внимания, и не всегда оно бывает положительным. Обезопасить себя от недоброжелателей и привлечь удачу в семейной жизни молодожены смогут благодаря знаниям предков. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют вооружиться полезными советами, чтобы никто не мог навредить счастью. С их помощью получится защитить брак и обрести гармонию в семейной жизни.

Защититься от порчи и сглаза в день свадьбы и начать счастливую семейную жизнь получится, если за три дня до бракосочетания провести простой обряд с обручальными кольцами. Их кладут на лоскут белой ткани, связывают алой лентой и проговаривают: «Счастье наше связываю, защиту на брак накладываю. Как кольца связаны, так и жизнь наша под защитой остается, порче и сглазу не поддается».

Накануне свадьбы невеста берет монетку, держит ее над пламенем свечи и говорит: «Мужа будущего защищаю, от измен и предательств оберегаю». Монету перед заключением брака нужно положить в карман жениха, чтобы после замужества не было проблем и неприятностей.

Уберечься от сплетен и негатива поможет простой обряд. Невеста за день до свадьбы повязывает белый платок на ручку двери своего дома со словами: «Платку висеть, сплетням в огне тлеть. Платок оберегает, от дурных слов защищает». Платок снимают через три дня после бракосочетания.

Молодожены не будут бедствовать и быстро встанут на ноги, если положат несколько монет и купюр под коврик двери, где проведут первую брачную ночь. Если коврика нет, то на пол стелют платок и под него кладут деньги со словами: «Новая жизнь начинается. Новый дом, новый доход, новый уклад. Проблем с деньгами не знаем об бедности забываем, богатство каждый день приумножаем».

Уберечься от измен будущего мужа и защитить его от любовных приворотов поможет заговор, который читает свидетель над свадебным караваем: «Да будет брак (имена молодоженов) крепким. Им браком сочетаться, друг друга ценить, козней друг другу не чинить, измен не видать, общее счастье ковать».

Невесте особенно важно найти общий язык с родителями жениха, и для того, чтобы с ними не было ссор и конфликтов, проводят ритуал. Невеста закрепляет небольшое зеркальце таким образом, чтобы оно отражало входную дверь. Как в нее зайдут родители жениха, мысленно произносит: «Родня моя будущая в зеркале отразится, со мной породнится. Зеркало негатив вбирает, хорошее отношение родителей суженого (имя) оставляет». Зеркало нужно выбросить поле того, как родители мужа уйдут.

Появление долгожданного потомства случится скорее, если после свадьбы молодожены свяжут 2 цветка из свадебного букета невесты, отнесут их к водоему, бережно положат на гладь воды и произнесут: «Счастье в новую семью привлекаем, о детях мечтаем. Пошли нам, Господи, детей рождение, нашего рода продолжение».

Весело отгулять свадьбу, избежать ссор, порчи, сглаза и сплетен удастся, если перед празднованием окропить каждый стул святой водой, начиная с мест, предназначенных для жениха и невесты. При этом проговаривают: «Новая семья рождается, счастьем их жизнь наполняется. Всем с добрыми помыслами — добро пожаловать за стол, а гостям с черными мыслями — вон».

Отвадить соперниц и не нарушать гармонии семейной жизни поможет заговор, который молодая жена читает над спящим мужем, обметая его новым веником: «Другим больше не нужен, стал моим мужем. Веником соперниц отметаю, семейную верность охраняю».