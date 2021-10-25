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Умер звезда сериала "Друзья". Актер несколько лет боролся с раком простаты

Умер звезда сериала "Друзья". Актер несколько лет боролся с раком простаты

Джеймс Майкл Тайлер скончался на 60-м году жизни, сообщает TMZ. Актер прославился по всему миру благодаря роли Гантера в популярном сериале "Друзья".

Американский актер скончался у себя дома в Лос-Анджелесе утром в минувшее воскресенье.

"Миру он был известен как Гантер (седьмой из "Друзей") из популярного сериала "Друзья", но близкие Майкла знали его как актера, музыканта, сторонника распространения осведомленности о раке и любящего мужа", - отмечается в заявлении семьи актера.

"Если вы встретили его однажды, вы завели друга на всю жизнь. У него осталась жена Дженнифер Карно, любовь всей его жизни", — прокомментировал BBC смерть актера его менеджер.

О своей страшной болезни 59-летний Джеймс Майкл Тайлер ранее откровенно рассказал в шоу NBC "Today".

"У меня диагностировали рак простаты, который распространился на мои кости. Сейчас четвертая стадия. Поздняя стадия рака. Так что в конце концов он, вероятно, достанет меня", — рассказал артист.

По словам звезды "Друзей", диагноз ему поставили в 56 лет, после чего последние три года актеру приходится бороться с болезнью, затронувшей позвоночник и кости.

Медики выяснили, что причиной возникновения рака простаты стали не внешние факторы, а генетические.

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on “Friends” for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he’s been battling a serious health issue. Now he’s sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc

— TODAY (@TODAYshow) June 21, 2021

Как отмечает The Sun, медики поначалу назначили артисту гормональную терапию, хорошо работавшую на протяжении первого года, однако его состояние ухудшилось во время пандемии. Из-за этого Тайлеру пришлось принимать участие в спецвыпуске "Друзей" по видеосвязи.

Джеймс Майкл Тайлер напомнил зрителям, что мужчинам важно проходить регулярные медосмотры, чтобы выявить проблему на ранней стадии.

В "Друзьях" актер сыграл официанта и менеджера Гантера, влюбленного в персонаж Дженнифер Энистон Рейчел. Также артиста можно было увидеть в эпизодах таких сериалов, как "Клиника", "Сабрина - маленькая ведьма" и многих других.

Как писал NEWSTES, ранее фанатов "Друзей" расстроил трейлер нового эпизода сериала из-за постаревших героев.

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По материалам: uposters.ru

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