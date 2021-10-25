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В «Артеке» проходит программа «Только смелым покоряются моря»

В «Артеке» проходит программа «Только смелым покоряются моря»

Участники программы «Только смелым покоряются моря» в МДЦ «Артек» изучают историю морского флота России. Программа объединила ребят, которые выиграли в тематическом конкурсе, прошли онлайн-тестирования и написали эссе по военной истории, сообщает пресс-служба Международного детского центра. 

Обучение включает цикл занятий, связанных с военно-морской историей: школьники узнают, как и почему изменялся  российский флот, с именами каких полководцев связана история флота, какие реформы проводились начиная со времен Петра I  и заканчивая современностью. 

Занятия организованы в интерактивном игровом формате по пяти блокам: медицина, физическая подготовка, история, интеллектуальные игры и знакомство с Черноморским высшим военно-морским училищем имени П.С. Нахимова.

# Общество
По материалам: edu.ru

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