В «Артеке» пройдет Стратегическая сессия по школьному самоуправлению

26–27 октября в Международном детском центре «Артек» пройдет Стратегическая сессия по школьному самоуправлению.

Участниками мероприятия являются 600 победителей конкурсов Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». За два дня им предстоит разработать примерную модель школьного самоуправления, создать Манифест школьного самоуправления, подготовить предложения для внесения в программу Всероссийского форума школьного самоуправления, который запланирован в 2022 году. Ребята также выберут федеральных представителей всероссийских проектов Российского движения школьников.

Все материалы, созданные в рамках стратегической сессии, будут направлены на рассмотрение в Минпросвещения России.

«Форум позволит поделиться опытом самоуправления, поработать в командах, поучиться друг у друга. Ведь лидерство и обучение невозможны друг без друга. Школьное самоуправление – это мини-модель взаимоотношений в обществе, и наша задача – помочь детям сделать его действенным и интересным, чтобы они могли самореализовываться и решать насущные проблемы», – подчеркнул директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

Исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва подготовила сборник предложений от школьников разных регионов, который также будет представлен в рамках сессии.

«РДШ – это всероссийская организация, деятельность которой определяется самими школьниками. Теперь пришло время вывести детские инициативы на новый уровень: проекты документов школьного самоуправления и мероприятия, предложенные школьниками, будут учтены при формировании повестки на 2022 год, а сами школьники примут непосредственное участие в реализации своих предложений в регионах», – заявила Ирина Плещёва.

29 октября, в день рождения РДШ, состоится обсуждение дорожной карты проекта.