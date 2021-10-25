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В Курской области пройдет мастер-класс для педагогов центров «Точка роста»

В Курской области пройдет мастер-класс для педагогов центров «Точка роста»

28 октября в Курской области в режиме онлайн пройдет мастер-класс для педагогов центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России. Об этом сообщает пресс-служба Комитета образования и науки региона.

Участники мероприятия получат методические рекомендации по изучению модулей предметной области «Технология» с использованием материальной базы центра «Точка роста» на уровне основного общего образования.

В ходе мастер-классов речь пойдет также о потенциале использования квадрокоптеров в ходе уроков технологии, изучения языка программирования Scratch, применения робототехнического конструктора и станков с ЧПУ, об обучении 3D-моделированию и т. д.

Центры «Точка роста» открылись в школах сельской местности и малых городов Курской области в 2020 году в рамках национального проекта «Образование».

# Общество
По материалам: edu.ru

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