В Мордовии появилось более 14 тысяч новых мест дополнительного образования детей

1 сентября 2021 года в Мордовии в 73 образовательных организациях открылись 14 437 новых мест дополнительного образования детей. Об этом сообщается на сайте Министерства образования республики.

Новые места появились в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Благодаря этому проекту в республике начиная с 2020 года было создано 18 922 новых места в образовательных учреждениях разных направленностей – от художественной до физкультурно-спортивной.

Появление новых мест позволяет расширить спектр программ обучения, включить в образовательный процесс инновационное оборудование. Таким образом, появляющиеся направления не дублируют программы основного общего образования и позволяют детям осваивать новые востребованные профессии.