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В Мордовии появилось более 14 тысяч новых мест дополнительного образования детей

В Мордовии появилось более 14 тысяч новых мест дополнительного образования детей

1 сентября 2021 года в Мордовии в 73 образовательных организациях открылись 14 437 новых мест дополнительного образования детей. Об этом сообщается на сайте Министерства образования республики. 

Новые места появились в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Благодаря этому проекту в республике начиная с 2020 года было создано 18 922 новых места в образовательных учреждениях разных направленностей – от художественной до физкультурно-спортивной. 

Появление новых мест позволяет расширить спектр программ обучения, включить в образовательный процесс инновационное оборудование. Таким образом, появляющиеся направления не дублируют программы основного общего образования и позволяют детям осваивать новые востребованные профессии.

# Общество
По материалам: edu.ru

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