В Москве не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

15:44 Автор: Кристина Стащенко

В Москве продление режима нерабочих дней после седьмого ноября не планируется. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

«В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября оперштаб Москвы сообщает: продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется», — говорится в сообщении.

Собянин: QR-коды и выходные вводятся с разными целями

Уточняется, что указом мэра столицы нерабочие дни установлены с 28 октября по 7 ноября.

Кроме того, в городе действует ряд ограничительных мер. Так, 30 процентов сотрудников организаций должны быть переведены на удаленный режим работы. Кроме того, гражданам старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать изоляцию.

«Комплекс введенных мер должен помочь снизить темп распространения инфекции», — пояснили в оперштабе.

Ранее, 20 октября, Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочие дни из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.





Читайте также:

• Президент рекомендовал регионам ввести ограничения против COVID-19 • При въезде в Ивановскую область у туристов проверят справки о вакцинации

При этом главы регионов могут объявить дополнительные нерабочие дни раньше этого срока или продлить выходные в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявили нерабочими. В этот период приостановят работу предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других. Такая мера не распространяется на аптеки, продажу продуктов питания и других товаров первой необходимости.

Власти шести регионов — Пермского края, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областей — объявили нерабочие дни с понедельника, 25 октября, они продлятся до 7 ноября.

В Петербурге не планируют продлевать локдаун после 7 ноября

Что касается Северной столицы, то власти Санкт-Петербурга пока не рассматривают вопрос о продлении ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса с 30 октября по 7 ноября. По словам вице-губернатор города Бориса Пиотровского, пока оснований для продления ограничений нет.

#коронавирус #Москва