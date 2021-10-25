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В Москве не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября

В Москве не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


15:44  Автор: Кристина Стащенко



В Москве продление режима нерабочих дней после седьмого ноября не планируется. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы. 

«В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября оперштаб Москвы сообщает: продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что указом мэра столицы нерабочие дни установлены с 28 октября по 7 ноября. 

Кроме того, в городе действует ряд ограничительных мер. Так, 30 процентов сотрудников организаций должны быть переведены на удаленный режим работы. Кроме того, гражданам старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать изоляцию.

«Комплекс введенных мер должен помочь снизить темп распространения инфекции», — пояснили в оперштабе. 

Ранее, 20 октября, Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочие дни из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. 


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При этом главы регионов могут объявить дополнительные нерабочие дни раньше этого срока или продлить выходные в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявили нерабочими. В этот период приостановят работу предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других. Такая мера не распространяется на аптеки, продажу продуктов питания и других товаров первой необходимости.

Власти шести регионов — Пермского края, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областей — объявили нерабочие дни с понедельника, 25 октября, они продлятся до 7 ноября. 

В Петербурге не планируют продлевать локдаун после 7 ноября


Что касается Северной столицы, то  власти Санкт-Петербурга пока не рассматривают вопрос о продлении ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса с 30 октября по 7 ноября. По словам вице-губернатор города Бориса Пиотровского, пока оснований для продления ограничений нет. 



#коронавирус #Москва

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По материалам: pnp.ru

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