В Москве не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября
Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать
15:44 Автор: Кристина Стащенко
В Москве продление режима нерабочих дней после седьмого ноября не планируется. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.
«В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября оперштаб Москвы сообщает: продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется», — говорится в сообщении.
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Уточняется, что указом мэра столицы нерабочие дни установлены с 28 октября по 7 ноября.
Кроме того, в городе действует ряд ограничительных мер. Так, 30 процентов сотрудников организаций должны быть переведены на удаленный режим работы. Кроме того, гражданам старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать изоляцию.
«Комплекс введенных мер должен помочь снизить темп распространения инфекции», — пояснили в оперштабе.
Ранее, 20 октября, Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочие дни из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.
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При этом главы регионов могут объявить дополнительные нерабочие дни раньше этого срока или продлить выходные в зависимости от эпидемиологической обстановки.
В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявили нерабочими. В этот период приостановят работу предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других. Такая мера не распространяется на аптеки, продажу продуктов питания и других товаров первой необходимости.
Власти шести регионов — Пермского края, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областей — объявили нерабочие дни с понедельника, 25 октября, они продлятся до 7 ноября.
В Петербурге не планируют продлевать локдаун после 7 ноября
Что касается Северной столицы, то власти Санкт-Петербурга пока не рассматривают вопрос о продлении ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса с 30 октября по 7 ноября. По словам вице-губернатор города Бориса Пиотровского, пока оснований для продления ограничений нет.
#коронавирус #Москва