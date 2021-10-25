В Нижегородской области «Мобильный Кванториум» побывал в детском санатории «Солнечная поляна»

В открытии лечебной смены детского санатория «Солнечная поляна» принял участие «Мобильный Кванториум» детского технопарка «Кванториум Саров» Минпросвещения России. Смена была предназначена для ребят нижегородской области с нарушением опорно-двигательной системы.

Наставники технопарка провели для ребят мастер-классы. Участники смены запускали квадрокоптеры, собирали роботов и узнавали об особенностях применения информационных технологий. В мастер-классы было вовлечено более 100 ребят из всех районов Нижегородской области.

«Очень важно, что, помимо решения основной образовательной задачи в агломерациях, команда «Мобильного Кванториума» вовлекает в свою орбиту новых ребят из самых отдаленных уголков нашего региона», – подчеркнула Ольга Петрова, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Сейчас в регионе рассматривается возможность проведения подобных мероприятий на регулярной основе.

Напомним, что детские технопарки «Кванториум» Минпросвещения России создаются на базе общеобразовательных организаций в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».