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В Нижегородской области «Мобильный Кванториум» побывал в детском санатории «Солнечная поляна»

В Нижегородской области «Мобильный Кванториум» побывал в детском санатории «Солнечная поляна»

В открытии лечебной смены детского санатория «Солнечная поляна» принял участие «Мобильный Кванториум» детского технопарка «Кванториум Саров» Минпросвещения России. Смена была предназначена для ребят нижегородской области с нарушением опорно-двигательной системы.

Наставники технопарка провели для ребят мастер-классы. Участники смены запускали квадрокоптеры, собирали роботов и узнавали об особенностях применения информационных технологий. В мастер-классы было вовлечено более 100 ребят из всех районов Нижегородской области. 

«Очень важно, что, помимо решения основной образовательной задачи в агломерациях, команда «Мобильного Кванториума» вовлекает в свою орбиту новых ребят из самых отдаленных уголков нашего региона», – подчеркнула Ольга Петрова, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Сейчас в регионе рассматривается возможность проведения подобных мероприятий на регулярной основе.

Напомним, что детские технопарки «Кванториум» Минпросвещения России создаются на базе общеобразовательных организаций в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

# Общество
По материалам: edu.ru

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