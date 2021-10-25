В Сербии поблагодарили Россию за поддержку территориальной целостности республики

21:32 Автор: Илья Сокольникас, Белград

Глава канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович в ходе встречи с послом Российской Федерации в Белграде Александром Боцан-Харченко поблагодарил Москву за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета республики. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

Петкович выразил уверенность, что российско-сербские отношения и далее продолжат укрепляться в духе традиционной дружбы двух стран и народов.

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Он также проинформировал главу российской дипмиссии об актуальных вызовах в сфере безопасности в свете ряда антисербских провокаций, организованных косовскими албанцами за последнее время.

Кроме того, Петкович ввёл посла в курс ситуации, сложившейся в крае по итогам состоявшихся 17 октября муниципальных выборов, на которых представители поддерживаемой Белградом партии «Сербский список» победили во всех десяти муниципалитетах с сербским большинством. По его словам, сербы согласились на участие в выборах только потому, что поддерживают подписанные в 2013 году Брюссельские соглашения и ожидают формирования в автономии Сообщества сербских муниципалитетов Косова (ССМК).

По его словам, Белград намерен настаивать на немедленном формировании ССМК со всеми полномочиями, предусмотренными Брюссельскими соглашениями, и уже на следующей встрече в рамках переговорного процесса при посредничестве ЕС добиваться осуществления Приштиной конкретных шагов в этом направлении.

Кроме того, Сербия продолжит последовательно выступать за диалог, как за единственное средство мирного решения споров и создания предпосылок для долгосрочной стабилизации на Западных Балканах. При этом переговоры в брюссельском формате остаются «заложником» неготовности Приштины реализовывать достигнутые ранее договорённости и взятые на себя обязательства по формированию ССМК, заявил Петкович.

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Временная администрация Косова 17 февраля 2008 года при поддержке США и ряда стран Евросоюза в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии, которая продолжает считать автономию собственной территорией. С 2011 года между Белградом и Приштиной ведутся переговоры о нормализации отношений. На этом, как на главном условии для вступления Сербии в Евросоюз, настаивают Вашингтон и Брюссель. В 2013 году стороны подписали брюссельские соглашения, которые, помимо прочего, предусматривают создание на территории автономии Сообщества сербских муниципалитетов Косова. Однако, несмотря на достигнутые договорённости, это положение до сих пор не выполнено приштинскими властями.

В настоящее время Косово не признают 95 государств, в том числе Россия, Китай и пять стран ЕС (Испания, Словакия, Румыния, Греция и Кипр).

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