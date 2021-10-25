ВДЦ «Смена» планирует создать собственную информационно-образовательную платформу

У Всероссийского детского центра «Смена» появится собственная информационно-образовательная платформа. О ней рассказал руководитель центра Игорь Журавлев.

Презентация платформы прошла в ходе проведения сессии «Детский лагерь в цифровом пространстве», где спикеры и участники обсуждали новые технологии. Сессия была организована в рамках Всероссийского форума «Большие смыслы-2021», который проводился при поддержке Минпросвещения России.

«Новая платформа, обеспечит возможность автоматизации процесса конкурсного отбора детей, прозрачного распределения путевок и самое главное позволит всем категориям детей России иметь равные возможности для получения государственной путевки», - отметил Игорь Журавлев.

Кроме того, платформа даст возможность создать единую защищенную информационную среду для комфортного общения между детьми, родителями и педагогами.