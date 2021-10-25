Влад Соколовский станет отцом во второй раз

Вадим Карасев

30-летний Влад Соколовский и его 22-летняя возлюбленная Ангелина Суркова ждут ребенка. О скором пополнении в семье пара сегодня сообщила в инстаграме, опубликовав первые фото, на которых Ангелина предстала с округлившимся животом.

Мы ждем малыша. Сказочное время! Здоровья тебе, моя любимая. Я рядом!

— написал Влад.





Ангелина Суркова и Влад Соколовский

Скоро в нашей семье пополнение. Подарить этому миру еще одну жизнь от любимого мужчины — счастье. Влад, благодарю за твою силу. Рядышком я раскрываюсь еще ярче,

— прокомментировала новость о своей беременности Ангелина.





Для Сурковой этот малыш станет первым, а у Влада уже есть четырехлетняя дочь от предыдущих отношений с Ритой Дакотой. Ангелина и Влад вместе уже около двух лет. В самом начале отношений пара несколько раз расставалась, а потом вновь сходилась. Особенным испытанием для них стали пандемия коронавируса и связанный с этим карантин. Последнее же время в отношениях Сурковой и Соколовского воцарилась идиллия, что они во всеуслышание транслируют в инстаграме.









Напомним, что развод Влада Соколовского и Риты Дакоты обернулся большим скандалом. Влад и Рита познакомились на проекте "Фабрика звезд 7", где вместе принимали участие. Их роман завязался уже после окончания проекта, а в 2015 году они сыграли пышную свадьбу. Через два года после этого на свет появилась их дочь Мия, а уже в 2018-м пара рассталась. Тогда Рита узнала о многочисленных изменах мужа с разными девушками из их общего окружения. Выяснилось, что Соколовский был неверен жене и во время ее беременности.





Влад Соколовский с дочерью Мией

После громкого развода с Ритой Дакотой на Влада Соколовского обрушилась огромная волна хейта в сети. Сам Влад неоднократно заявлял, что жалеет об ошибках прошлого, но считает, что эта ситуация очень многому его научила.

По большому счету, это был мой волшебный пендель, который я получил таким образом. Сложным. И мне очень жаль, что именно таким образом я его получил, а не додумался сам,

— прокомментировал свой скандальный развод Соколовский в YouTube-шоу "Алена, блин!".





Некоторое время после расставания с Соколовским Рита Дакота не поддерживала отношения с Владом, потому что не могла простить ему предательства. Однако в итоге Влад и Рита смогли найти общий язык ради счастья их общей дочери Мии. Сейчас они довольно часто встречаются на семейных праздниках или просто отдыхают вместе: Влад с Ангелиной, а Рита с бойфрендом Федором Белогаем.





Федор Белогай, Рита Дакота и Влад Соколовский с дочерью Мией и Ангелина СурковаЯна Марковская