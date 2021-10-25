Второй энергоблок Ростовской АЭС возобновил работу после ремонта

10:15 Автор: Кристина Стащенко

Второй энергоблок Ростовской АЭС подключили к сети вечером 24 октября после ремонта. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

На Ростовской АЭС 21 октября был отключён второй энергоблок для проведения регламентных работ, при этом нарушения безопасной эксплуатации не зафиксировали. Росэнергоатом сообщил о том, что во время обхода было выявлено парение из-за дефекта сварного шва на трубопроводе диаметром 18 миллиметров, относящемся к системе контроля уровня и влажности пара в парогенераторе.

«24 октября в 20 часов 53 минуты энергоблок №2 был включен в сеть после ремонтных работ на тепло-механическом оборудовании», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что энергоблоки №2, №3, №4 работают в штатном режиме на номинальном уровне мощности. Энергоблок №1 с 18 сентября находится в планово-предупредительном ремонте.

«Радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений», — отметили в пресс-службе.

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