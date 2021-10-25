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Заговоры на сон, чтобы кошмар не сбылся

Заговоры на сон, чтобы кошмар не сбылся

Тревожные сны и кошмары снятся каждому из нас. Сновидения могут напугать, и чтобы они не сбылись, нужно выучить несколько заговоров. Они помогут успокоиться и уберечься от неприятностей.


Не всегда тревожные сны сбываются, однако для собственного спокойствия многие прибегают к простым заговорам. Сила слова помогают успокоиться им позабыть о кошмарном сновидении. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют настроиться на позитив и гнать прочь грустные мысли, чтобы кошмарные сновидения не становились причиной неясных страхов и всеобъемлющей тревоги.

1. Проснувшись после кошмарного сновидения, шепчут: «Все, мной увиденное, не сбывается, после пробуждения забывается». После этого трижды умываются прохладной водой, повторяя про себя: «Сон дурной водой ключевой смываю, страха не питаю».

2. Позабыть о страхе после неприятного сновидения поможет и такой заговор: «Хорошим снам дорогу открываю, а все плохое навсегда забываю». После этого открывают окно и несколько раз вдыхают свежий воздух, представляя, как страхи улетучиваются.

3. Сон, который напугал, не воплотится в жизнь, если после пробуждения налить в стакан чистой воды, бросить туда щепотку соли, тщательно перемешать и проговорить: «Сон как соль растворяется, водой сбывается». После этого соленую воду выплескивают за порог или смывают в канализацию.

4. Утром после дурного сна умываются, про себя проговаривая: «Ночь уходит, сон с ней за горизонт уходит, там остается, ко мне никогда не вернется». Если тревога не оставляет, то во время прогулки в любой водоем кидают камень, мысленно представляя как страх исчезает.


5. Кошмарное сновидение не сбудется и не будет тревожить, если после пробуждения постирать постельное белье, добавив немного соли и проговорив: «Соль все смоет, дурное из моей жизни вытравит, страхи заберет, счастье привлечет».

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По материалам: dailyhoro.ru

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