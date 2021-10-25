Замминистра юстиции рассказал о готовности законопроекта о пробации

17:54 Автор: Марина Третьякова

Законопроект о пробации, то есть мерах поддержки, ресоциализации и адаптации бывших осуждённых, уже в высокой степени готовности, к началу следующего года планируется направить его на рассмотрение Правительства. Об этом сообщил замминистра юстиции Всеволод Вуколов во время совещания в Совете Федерации 25 октября.

Он отметил, что в России проект о ресоциализации и адаптации бывших заключённых готовится впервые. Сейчас полномочия по социализации бывших осуждённых есть у ряда органов, однако законопроект выстроит целостную систему по этому направлению, объединив усилия органов власти всех уровней и различных учреждений, вроде служб занятости и организаций социального обслуживания.

Система пробации подразумевает разработку индивидуальных программ поддержки бывших заключённых, чтобы каждый человек получал именно ту помощь, которая нужна конкретно ему, будь то поиск работы или жилья, восстановление документов и так далее.

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«По нашим расчётам, порядка 30-40 тысяч человек, которые сейчас ежегодно нуждаются в такой помощи, попадут в зону действия программы», — отметил Всеволод Вуколов.

Ранее председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко сообщила, что необходимо применять более современные меры для исправления людей, связавшихся с криминалом. По мнению Святенко, система пробации должна включать все проактивные меры поддержки бывших осуждённых. При этом в основе должен быть индивидуальный подход к каждому такому человеку, чтобы государство могло обеспечить ему комфортные условия для возвращения в нормальную жизнь и адаптацию в обществе за пределами колонии.

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