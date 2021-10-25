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Зоомагазинам хотят запретить содержать животных в непригодных условиях

Зоомагазинам хотят запретить содержать животных в непригодных условиях

00:37  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 1221720-7



Кабмину предлагается устанавливать требования к содержанию питомцев в зоомагазинах и на птичьих рынках. Такой законопроект депутата Владимира Бурматова планируется рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях Госдумы в первом чтении.

Если закон будет принят, зоомагазины и птичьи рынки, которые не соответствуют установленным правилам и требованиям к местам продажи животных, будут закрыты, ранее сказал депутат «Парламентской газете». «В местах торговли должны быть условия, которые как минимум не являются жестоким обращением с животными. Сегодня этого нет», — отмечал политик. Он обратил внимание, что в зоомагазинах сегодня собаки и кошки живут в аквариумах, где элементарно нет доступа кислорода, нет проветривания, температурного режима.

Продажу животных в зоомагазинах могут запретить


Сегодня нередки случаи негуманного обращения с братьями нашими меньшими на «птичьих» рынках и в зоомагазинах, также говорится в пояснительной записке к законопроекту. Отсутствие требований к таким торговым площадкам влечёт за собой частые злоупотребления. Животные содержатся в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода, лишённые нормального питания, возможности выгула и общения, с нарушениями санитарных норм.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#животные

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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