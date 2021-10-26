150 школьников Удмуртии создадут настольные игры на акселераторе

Акселератор «Мастерская игры» стартует в Удмуртии в декабре. Автор проекта Михаил Половонистов стал победителем грантового конкурса «Росмолодежи» и запустил акселератор для школьников, которые хотят создавать свои настольные игры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртской Республики.



Прием заявок на участие начался 19 октября и продлится до 15 ноября, а в декабре 150 школьников со всей Удмуртии в онлайн-режиме начнут учебу. «Мастерская игры» поможет им выпустить первые тиражи игр. Весной 2022 года полторы тысячи настольных игр, созданных школьниками, отправятся в образовательные учреждения республики для использования в качестве игровых образовательных пособий на уроках истории и краеведения. Более трех тысяч учеников школ примут участие в турнирах по настольным играм и получат уникальную возможность узнать больше об истории и географии Удмуртии.