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150 школьников Удмуртии создадут настольные игры на акселераторе

150 школьников Удмуртии создадут настольные игры на акселераторе

Акселератор «Мастерская игры» стартует в Удмуртии в декабре. Автор проекта Михаил Половонистов стал победителем грантового конкурса «Росмолодежи» и запустил акселератор для школьников, которые хотят создавать свои настольные игры.  Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки  Удмуртской Республики.
 
Прием заявок на участие начался 19 октября и продлится до 15 ноября, а в декабре 150 школьников со всей Удмуртии в онлайн-режиме начнут учебу. «Мастерская игры» поможет им выпустить первые тиражи игр. Весной 2022 года полторы тысячи настольных игр, созданных школьниками, отправятся в образовательные учреждения республики для использования в качестве игровых образовательных пособий на уроках истории и краеведения. Более трех тысяч учеников школ примут участие в турнирах по настольным играм и получат уникальную возможность узнать больше об истории и географии Удмуртии.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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