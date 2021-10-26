300 000 человек приняли участие в родительском онлайн-собрании под эгидой Минпросвещения России

Зрители Всероссийского открытого родительского собрания узнали о том, на что родителям стоит обратить внимание при выборе кружков и секций как для школьников, так и для ребят дошкольного возраста. Мероприятие организовано Минпросвещения России совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО.

Гости открытого родительского собрания обсудили самые востребованные направления подготовки для детей. Зрителями мероприятия стали 300 тысяч человек.

Эксперты отметили, что в дошкольном возрасте рекомендуется отдавать предпочтение классическим программам, таким как хореография, лепка, рисование, спорт, шахматы, лего, конструирование.

В последние годы деятельность Минпросвещения России содействовала развитию системы дополнительного образования детей. Таким образом, сегодня создана современная высокотехнологичная инфраструктура, которая позволяет ежегодно принимать более 15 миллионов детей.

Прямые эфиры и записи собраний доступны на сайте проекта открытыеуроки.рф и на официальной странице Министерства просвещения РФ в соцсети «ВКонтакте».

Следующее Всероссийское открытое родительское собрание состоится 19 ноября в 18:00 по московскому времени.