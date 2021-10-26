5 самых опасных дней в ноябре 2021 года

Вадим Карасев

Опасные дни бывают в каждом месяце. В ноябре они тоже имеют место быть, поэтому перед тем, как начинать планировать дела на будущее, лучше узнать о том, какие дни и для чего будут самыми неблагоприятными.

Конец осени — это не только проблемы и неурядицы. Напоминаем о том, что в ноябре будут и дни силы, которые важно знать точно так же, как и опасные дни. Не забывайте о том, что плохое и хорошее всегда сменяют друг друга, ведь Вселенная стремится к равновесию.

8 ноября — растущая Луна в Козероге

Рост Луны в Козероге — это почти всегда плохо. Активная Луна крайне негативно сочетается с энергией стихии Земли. Это очень опасный день для активности, как физической, так и интеллектуальной. Не стоит в этот день совершать длительных переездов. Это очень неблагоприятный день для выяснения отношений, ругани и ссор. Если вы будете в чем-то не согласны с близким человеком, лучше не провоцировать конфликт.

10 ноября — Меркурий в соединении с Марсом

Соединение этих двух планет всегда несет в себе множество проблем и опасностей. 10 ноября — один из самых опасных дней месяца. Меркурий и Марс будут срывать дела и делать жизнь людей хуже во всех возможных аспектах. Многие станут нервными, негативными, очень вспыльчивыми. В этот день лучше не уповать на случайности и не рисковать в финансовой сфере. Приостановите любые траты. Смотрите в оба и не рискуйте зря.

19 ноября — затмение в Тельце

Из всех затмений 2021 года это будет наименее опасным, однако 19 ноября астрологи все равно относят его к неблагоприятным дням месяца. Это будет частное (неполное) затмение Луны в Знаке Тельца. Не стоит ждать от окружающих вас людей уступок и добра. Враги, которых вы наживете себе 19 числа, принесут вам очень много проблем в будущем. Астрологи рекомендуют не принимать необдуманных решений. Они могут быть очень опасными. Это затмение не простит вам ошибок в работе и делах.

29 ноября — Меркурий в соединении с Солнцем

Меркурий в этот день войдет с Солнцем в соединение. Это будет внешнее соединение, то есть Меркурий окажется за Солнцем. Это значит, что опасность может нас подстерегать в сфере эмоций и чувств. Люди лишатся великодушия и самоуверенности. Кому-то станет сложнее заниматься творчеством. Не исключено появление новых комплексов и страхов, высокомерия, тщеславия, гордости.

30 ноября — Убывающая Луна в Весах

Это будет день внутренней дисгармонии. Весы олицетворяют собой покой и равенство, но 30 числа этого можно не ждать. Люди станут менее позитивными и уравновешенными. Не исключено, что дадут о себе знать старые обиды. Этот день лучше провести в уединении и не погружаться глубоко в воспоминания и ностальгию.