Аналитики Bloomberg предрекли борьбу за газ внутри ЕС

Вадим Карасев

Европейские страны в условиях энергетического кризиса, который может усугубиться этой зимой, будут пытаться украсть друг у друга газ, чтобы спасти население от замерзания, пишет Bloomberg.

Аналитики агентства отмечают, что подземные хранилища газа в Европе заполнены сейчас лишь на 71%, притом что нормальное значение для этого периода — более 90%. В случае наступления прогнозируемых заморозков правительства стран Европы начнут запрещать экспорт газа и электроэнергии, чтобы сохранить ресурсы для собственных нужд. В частности, президент Сербии Александр Вучич уже готов пойти на такие меры, чтобы "людям было чем согреться". Более того, этот вариант обсуждают власти Норвегии — крупнейшего экспортера энергоносителей в Европе.

Наибольшие проблемы грозят Германии, которая импортирует до 90% всех энергоносителей, говорится в статье. В тяжелых условиях зимы Берлин попытается перекупать поставки топлива для менее состоятельных стран, позабыв о европейской солидарности, уверены аналитики агентства.

Ранее Европе предложили способ избавиться от "газового давления" России.