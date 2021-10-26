Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Аналитики Bloomberg предрекли борьбу за газ внутри ЕС

Аналитики Bloomberg предрекли борьбу за газ внутри ЕС

Европейские страны в условиях энергетического кризиса, который может усугубиться этой зимой, будут пытаться украсть друг у друга газ, чтобы спасти население от замерзания, пишет Bloomberg.

Аналитики агентства отмечают, что подземные хранилища газа в Европе заполнены сейчас лишь на 71%, притом что нормальное значение для этого периода — более 90%. В случае наступления прогнозируемых заморозков правительства стран Европы начнут запрещать экспорт газа и электроэнергии, чтобы сохранить ресурсы для собственных нужд. В частности, президент Сербии Александр Вучич уже готов пойти на такие меры, чтобы "людям было чем согреться". Более того, этот вариант обсуждают власти Норвегии — крупнейшего экспортера энергоносителей в Европе.

Наибольшие проблемы грозят Германии, которая импортирует до 90% всех энергоносителей, говорится в статье. В тяжелых условиях зимы Берлин попытается перекупать поставки топлива для менее состоятельных стран, позабыв о европейской солидарности, уверены аналитики агентства.

Ранее Европе предложили способ избавиться от "газового давления" России.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Аналитики Bloomberg предрекли борьбу за газ внутри ЕС
Аналитики Bloomberg предрекли борьбу за газ внутри ЕС
Риз Уизерспун и Райан Филипп вместе отметили 18-летие сына Дикона
Риз Уизерспун и Райан Филипп вместе отметили 18-летие сына Дикона
День Иверской иконы Божией Матери 26 октября 2021 года: традиции и молитвы
День Иверской иконы Божией Матери 26 октября 2021 года: традиции и
Дни силы в ноябре 2021 года
Дни силы в ноябре 2021 года
"Завел за баню и снял трусы до колен": звезда "Дома-2" о Собчак
"Завел за баню и снял трусы до колен": звезда
Вызванному в Минобороны РФ военному атташе ФРГ заявили, что высказывания министра обороны Германии провоцируют напряженность в Европе
Вызванному в Минобороны РФ военному атташе ФРГ заявили, что
Надежда Оболенцева, Алена Долецкая, Светлана Устинова и другие на премьере балета "Ромео и Джульетта"
Надежда Оболенцева, Алена Долецкая, Светлана Устинова и другие на
Обряд «Нимфа»: как пробудить женственность и притягательность с помощью морской соли
Обряд «Нимфа»: как пробудить женственность и притягательность с
Осенняя прогулка по лесу: как Наталья Водянова провела выходные с мужем Антуаном Арно и детьми
Осенняя прогулка по лесу: как Наталья Водянова провела выходные с
Лунный день сегодня 26 октября 2021 года
Лунный день сегодня 26 октября 2021 года
ЕС и США разошлись во мнениях о регулировании бигтеха
ЕС и США разошлись во мнениях о регулировании бигтеха
Анджелина Джоли с детьми на прогулке в Риме
Анджелина Джоли с детьми на прогулке в Риме

Топ на сегодня

Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Нино Нинидзе, Максим Виторган и другие на премьере фильма "Купе номер 6"
Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Нино Нинидзе, Максим Виторган и
Даша Жукова и Ставрос Ниархос, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци и другие на свадьбе принца Греции и Дании
Даша Жукова и Ставрос Ниархос, принцесса Беатрис и Эдоардо
Новые фото со свадьбы экс-чиновника Минфина Андрея Вавилова в Италии: платье невесты весом 30 кг и другие подробности
Новые фото со свадьбы экс-чиновника Минфина Андрея Вавилова в Италии:
Объявлены победители Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» и Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодёжи
Объявлены победители Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий
Герметик «Технониколь»: где применяется и какие его преимуществав
Герметик «Технониколь»: где применяется и какие его преимуществав

Еще по теме

Цене на газ в Европе предрекли сильнейшее падение
Bloomberg: планы "Газпрома" по заполнению газом хранилищ России могут угрожать Европе
Готовьтесь к концу эпохи: миру предрекли скорый уход нефти в прошлое
Bloomberg: эра дешевого газа заканчивается