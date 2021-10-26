Анджелина Джоли с детьми на прогулке в Риме
От поездки в Рим 46-летняя Анджелина Джоли решила взять по полной. Работу звезда совместила с культурной программой и, несмотря на плотный график, нашла время, чтобы погулять по городу.
Вместе с ней в Италию прилетели пятеро детей: 13-летние Нокс и Вивьен, 15-летняя Шайло, 16-летняя Захара и 20-летний Мэддокс. Не присоединился к ним только 17-летний Пакс, который, вероятно, не смог полететь по личным причинам.
Старшие дочери даже поддержали свою знаменитую маму на премьере фильма "Вечные", в котором Джоли исполнила одну из главных ролей. Другие на этот раз красную дорожку проигнорировали, но зато охотно составили своей маме компанию на прогулке по городу.
На пешую экскурсию Джоли отправилась гулять в элегантном образе: платье, пальто Dolce & Gabbana и черных лодочках. А вот ее дети казались более подготовленными туристами: все выбрали шорты, джинсы и удобную обувь. Немного "погорячилась" разве что Вивьен, которая была одета совсем по-летнему: в шорты и футболку.
В своем привычном образе отправилась гулять и Шайло. Биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта обычно выбирает одежду из мужского гардероба, но за последнюю неделю она показала, что умеет носить и платья. Но пока, правда, она, кажется, не готова носить их, как ее звездная мама, в повседневной жизни, а каблуки и вовсе игнорирует.
Ранее Джоли говорила, что Шайло хотела быть мальчиком, поэтому они ее коротко стригли и разрешали носить мужскую одежду.
Она думает, что она одна из братьев,
— делилась актриса.
Брэд Питт, в свою очередь, рассказывал, что дочь просила называть ее Джоном еще в трехлетнем возрасте.
Но, кажется, теперь Шайло начинает проявлять интерес и к своему женскому началу. Она даже отрастила волосы и начала пользоваться косметикой и, по мнению публики, стала внешне все больше походить на свою мать.