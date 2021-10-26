Анджелина Джоли с детьми на прогулке в Риме

Вадим Карасев

От поездки в Рим 46-летняя Анджелина Джоли решила взять по полной. Работу звезда совместила с культурной программой и, несмотря на плотный график, нашла время, чтобы погулять по городу.

Вместе с ней в Италию прилетели пятеро детей: 13-летние Нокс и Вивьен, 15-летняя Шайло, 16-летняя Захара и 20-летний Мэддокс. Не присоединился к ним только 17-летний Пакс, который, вероятно, не смог полететь по личным причинам.

Старшие дочери даже поддержали свою знаменитую маму на премьере фильма "Вечные", в котором Джоли исполнила одну из главных ролей. Другие на этот раз красную дорожку проигнорировали, но зато охотно составили своей маме компанию на прогулке по городу.





Анджелина Джоли с дочерьми Шайло, Захарой и Вивьен





Шайло, Вивьен и Нокс Джоли-Питт

На пешую экскурсию Джоли отправилась гулять в элегантном образе: платье, пальто Dolce & Gabbana и черных лодочках. А вот ее дети казались более подготовленными туристами: все выбрали шорты, джинсы и удобную обувь. Немного "погорячилась" разве что Вивьен, которая была одета совсем по-летнему: в шорты и футболку.

В своем привычном образе отправилась гулять и Шайло. Биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта обычно выбирает одежду из мужского гардероба, но за последнюю неделю она показала, что умеет носить и платья. Но пока, правда, она, кажется, не готова носить их, как ее звездная мама, в повседневной жизни, а каблуки и вовсе игнорирует.

Ранее Джоли говорила, что Шайло хотела быть мальчиком, поэтому они ее коротко стригли и разрешали носить мужскую одежду.

Она думает, что она одна из братьев,

— делилась актриса.

Брэд Питт, в свою очередь, рассказывал, что дочь просила называть ее Джоном еще в трехлетнем возрасте.

Но, кажется, теперь Шайло начинает проявлять интерес и к своему женскому началу. Она даже отрастила волосы и начала пользоваться косметикой и, по мнению публики, стала внешне все больше походить на свою мать.





Анджелина Джоли с дочерьми Шайло, Вивьен и Захарой и сыном НоксомЗахара и Шайло Джоли-ПиттМариана Панкина