Астрономия в школе: кто расскажет детям о том, как зажигаются звезды?

В 2016 году астрономию как отдельный предмет вернули в школу. Но проблема преподавания этого звездного направления образования не решилась одним распоряжением. Где можно получить специализацию «учитель астрономии»? Как повысить квалификацию учителям, которые уже преподают этот предмет в школе? И как сегодня развивают преподавание астрономии в педагогических вузах?



Об этом расскажут эксперты программы «Образовательная среда», которая выйдет в эфир 27 октября в 15:00.



В программе примут участие:



– Анатолий Черепащук, академик Российской академии наук, профессор астрономического отделения физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;



– Анатолий Засов, профессор астрономического отделения физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, автор учебников по астрономии;



– Максим Королев, заведующий кафедрой физики космоса – базовой кафедры ИНАСАН (Института астрономии РАН) Института физики, технологии и информационных систем Московского педагогического государственного университета;

– Юлия Яблошевская, преподаватель кафедры физики космоса, руководитель Астрокосмического комплекса имени С.П. Королева Московского педагогического государственного университета.



Ведет программу Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании Высшей школы экономики, обозреватель медиахолдинга «Комсомольская правда».



Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».



«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Она выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.