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Астрономия в школе: кто расскажет детям о том, как зажигаются звезды?

Астрономия в школе: кто расскажет детям о том, как зажигаются звезды?

В 2016 году астрономию как отдельный предмет вернули в школу. Но проблема преподавания этого звездного направления образования не решилась одним распоряжением. Где можно получить специализацию «учитель астрономии»? Как повысить квалификацию учителям, которые уже преподают этот предмет в школе? И как сегодня развивают преподавание астрономии в педагогических вузах?
 
Об этом расскажут эксперты программы «Образовательная среда», которая выйдет в эфир 27 октября в 15:00.
 
В программе примут участие:
 
– Анатолий Черепащук, академик Российской академии наук, профессор астрономического отделения физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;
 
– Анатолий Засов, профессор астрономического отделения физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, автор учебников по астрономии;
 
– Максим Королев, заведующий кафедрой физики космоса – базовой кафедры ИНАСАН (Института астрономии РАН) Института физики, технологии и информационных систем Московского педагогического государственного университета;

–  Юлия Яблошевская,  преподаватель кафедры физики космоса,  руководитель Астрокосмического комплекса имени С.П. Королева Московского педагогического государственного университета.
 
Ведет программу Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании Высшей школы экономики, обозреватель медиахолдинга «Комсомольская правда».
 
Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».
 
«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Она выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

# Общество
По материалам: edu.ru

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