Астропрогноз на ноябрь 2021 года

Вадим Карасев

Астропрогноз на ноябрь поможет вам правильно спланировать дела на последний месяц осени. Этот месяц обещает быть крайне динамичным, очень ярким и позитивным. Многие из нас смогут изменить свою жизнь к лучшему, если станут следовать советам астрологов.

Первое, что нужно сделать в ноябре, — это провести обряды с солью на защиту от врагов и на чистку дома. Так ваши дела точно пойдут в гору, потому что ничто и никто не помешает вам. Дело в том, что в ноябре многим людям придется встретиться с мощной оппозицией — врагами, недоброжелателями, конкурентами.

Овен

Овнам очень важно правильно отдыхать, поскольку для них месяц будет максимально наполненным важными и неординарными событиями. Это время, когда огромную пользу начнут приносить медитации для хорошего сна. Чем лучше Овны будут спать, тем быстрее они смогут очищать сознание от отрицательной энергетики. Большое значение этим людям стоит уделять поддержанию нормальной репутации в бизнесе и на работе. Не стоит поступать плохо по отношению к тем, кто наполнен уважением и добротой. Это период, когда Овны должны уповать только на самих себя.

Телец

Тельцам нужно помнить о семи законах и мантрах успеха на каждый день. Они помогут им существенно повысить доходы и оптимизировать рабочий процесс. Начать месяц стоит с наведения порядка дома. Его нужно поддерживать в течение всего ноября, поскольку это благотворно скажется на настроении и удаче. Также астрологи советуют Тельцам как можно реже ставить палки в колеса окружающим. Даже с самыми непримиримыми врагами нужно стараться находить компромиссы. Так будет лучше с кармической точки зрения. Это время, когда добро правит миром.

Близнецы

У Близнецов крайне благоприятное время начнется с 24 ноября — когда их покровитель Меркурий перейдет в Знак Стрельца. До этого дня Близнецов также ждет множество позитивных и радостных событий. Астрологи настоятельно советуют с опаской относиться к людям. Важно помнить о десяти типах энергетических вампиров, каждый из которых будет нести Близнецам определенные проблемы и представлять особую опасность. Конец месяца идеально подходит для решения юридических проблем, для шопинга. В первой половине ноября лучше сфокусироваться на работе.

Рак

В ноябре Ракам удастся найти вторую половинку или укрепить уже существующие отношения. Что касается работы и бизнеса, то в этой сфере представителей данного Знака тоже ждут победы. Вполне возможно, что звезды и планеты столкнут Раков с необходимостью принятия важных решений. Возможно появление дилемм, причем не самых простых. Сделать верный выбор и не жалеть о своем решении Ракам помогут пять простых правил. В этот период нужно творить больше добра, особенно в такие опасные дни, как затмение 19 числа.

Лев

Первое и самое важное, о чем стоит помнить Львам, — это важность молчания. Есть пять вещей, о которых нельзя рассказывать посторонним. В ноябре это правило работает вдвойне. Если в жизни Львов будет происходить что-то приятное и важное, лучше об этом не распространяться. Так можно будет потерять удачу. Также астрологи советуют совершать больше добрых поступков и чаще посвящать свое время решению чужих проблем. Настало время переходить от слов к действиям. Нельзя давать пустые обещания. Это чревато проблемами в будущем.

Дева

Девам астрологи настоятельно рекомендуют доверять своей интуиции. В таком случае в жизни этих людей начнут происходить шесть важных вещей. В ноябре шестое чувство будет очень важным помощником в вопросах как любовного, так и делового характера. Также внутренний голос будет очень полезным во время покупок. Эксперты отмечают, что Девам в ноябре нужна небольшая эмоциональная встряска — можно отправиться в путешествие или начать заниматься новым делом. Главное — не унывать.

Весы

У Весов начинается очень благоприятное время для работы и бизнеса, но вместе с успехом к ним могут прийти и проблемы, связанные с активностью врагов. Три сильных заговора помогут избавиться от негатива со стороны завистников. Большое внимание стоит уделить также расставанию с ненужными вещами. В ноябре нельзя копить хлам и окружать себя тем, чем Весы не пользуются. Подобные вещи выполняют роль энергетического якоря. Для повышения удачи в любви астрологи советуют людям этого Знака чаще надевать одежду, идентичную по цвету их глазам.

Скорпион

На биополе и удачу человека влияют не только звезды и планеты, но еще и режим дня. Эксперты советуют Скорпионам заняться корректировкой своего режима. В ноябре этим людям понадобится много сил и энергии, поэтому лучше ложиться и вставать в определенное время. Большой успех ждет Скорпионов в новых делах. Многим людям этого Знака удастся с первой попытки добиваться очень высоких результатов. Это связано с переходом Меркурия в их Знак Зодиака. Это будет очень благоприятное время для физической активности и борьбы с вредными привычками.

Стрелец

Стрельцам в этом месяце планеты и звезды помогут усилить биополе и стать удачливее, крепче физически и эмоционально. Влияние космоса станет очень позитивным, поэтому жизнь изменится в лучшую сторону. Можно будет отправляться в путешествия, проявлять активность в любви. Чтобы еще сильнее укрепить биополе, Стрельцам стоит добавить в свой рацион энергетически полезную еду. Она поможет победить остатки осенней хандры, а также подготовиться к трудностям начала зимы. В этом месяце очень важно обращать особое внимание на мелочи.

Козерог

В ноябре люди будут относиться к Козерогам с уважением. Очень важно дарить окружающим доброту и оптимизм. Это поможет победить обман и несправедливость. Специальные заговоры и обряды в этом плане тоже будут весьма полезными. Астрологи советуют Козерогам направить энергию на те дела, которые дарят им много вдохновения. В любовной сфере могут начаться проблемы. Переждать бурю лучше в уединении. Не нужно навязываться людям и пытаться решить проблемы разговорами. Неурядицы пройдут сами по себе, нужно лишь дать им немного времени.

Водолей

Этот месяц благоприятен для финансовой активности. Можно смело проводить ритуалы на деньги, чтобы повысить свои доходы и не допустить пропажи денег. Во второй половине месяца у Водолеев может появиться желание отгородиться от людей и побыть в одиночестве. Это положительно скажется на настроении и удаче. Ноябрь станет отправной точкой в новую жизнь. Многим Водолеям представится возможность кардинально изменить свою жизнь. Это отличное время для дорогостоящих покупок, смены обстановки.

Рыбы

Рыбам в ноябре очень важно фокусировать внимание на самых важных делах. Шесть простых методик и советов в этом плане будут очень полезными. Все второстепенное лучше оставлять на выходные дни. Астрологи советуют бороться с ленью и апатией, а также прислушиваться к словам окружающих людей. Ни в коем случае в ноябре нельзя искать виновных в своих проколах. Это то самое время, когда Рыбам нужно научиться брать всю ответственность на себя. Так они смогут заработать больше уважения со стороны коллег и партнеров.