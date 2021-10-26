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Более 170 учеников Республики Татарстан приняли участие в профильной смене по русскому языку

Более 170 учеников Республики Татарстан приняли участие в профильной смене по русскому языку

Профильная смена прошла в рамках государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014–2022 годы» как часть большой программы объявленного в этом году на территории республики Года родных языков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Татарстан.
 
Участники профильной смены стали слушателями открытого урока по русскому языку «Приключения слов», лекций о жизни и творчестве великих русских писателей. Также в программе смены были мастер-классы по древнерусской каллиграфии, ремесленному мастерству, русским традиционным народным играм и забавам, этноспорту, лидерству, ораторскому искусству. Среди участников был проведен конкурс чтецов классиков русской литературы.

 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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