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Четыре мастерские открыли по нацпроекту «Образование» в Краснодарском крае

Четыре мастерские открыли по нацпроекту «Образование» в Краснодарском крае

Четыре новые мастерские открылись благодаря нацпроекту «Образование» в Тихорецком индустриальном техникуме. Современным оборудованием оснастили мастерские по компетенциям «Сантехника и отопление», «Управление экскаватором», «Управление фронтальным погрузчиком» и «Управление автогрейдером». На эти цели из консолидированного бюджета были выделены средства в размере 54 миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Техникум приобрел автогрейдер, фронтальный погрузчик, экскаватор и другую спецтехнику, а также слесарные инструменты и фурнитуру для оснащения модулей. Всего закуплен 521 комплект учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования, создано 23 рабочих места.

Высокотехнологичное оснащение мастерских позволит готовить студентов в соответствии с современными федеральными государственными образовательными стандартами, а также повысить качество подготовки молодых профессионалов к национальным чемпионатам. Мастерские  дадут возможность вести непрерывную подготовку, переподготовку, профессиональную навигацию студентов. Кроме того, новые современные мастерские станут площадкой для сдачи демонстрационного экзамена.

 

 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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