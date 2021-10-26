День Иверской иконы Божией Матери 26 октября 2021 года: традиции и молитвы

Вадим Карасев

Ежегодно в конце октября верующие поклоняются святому лику Иверской Божией Матери. Церковный праздник отмечают по всем канонам. В этот день все православные люди молятся Богоматери, чтобы обрести ее защиту и покровительство.

Ежегодно 26 октября проводят торжественное богослужение в честь Иверской иконы, и в 2021 году верующие вновь соберутся на службе, чтобы почтить святой лик. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не пропускать этот праздник, чтобы помолиться Богоматери, обрести покровительство высших сил и очистить души от негатива.

Как отметить день Иверской иконы Божией Матери

Верующие отмечают праздник, посвященный Иверской иконе Божией Матери, трижды в году: 25 февраля, 7 мая и 26 октября. По преданию святой лик был написан апостолом Лукой, и икона явила себя на горе Афон. Слава о чудотворном лике дошла до России в XVII веке, когда была снята копия с иконы. В столицу список святого лика привезли 26 октября.

В 2021 году празднование приходится на вторник, и не все верующие смогут посетить службу в церкви. Тем не менее помолиться в праздничный день можно и дома у собственного иконостаса, а в Божий храм зайти после работы или во время перерыва. В церкви зажигают свечи и молятся, прося Богородицу о сокровенном.

Молитвы Божией Матери 26 октября 2021 года

Помолиться перед Иверской иконой Божией Матери может каждый, если нужна поддержка. Святой лик помогает:

справиться с проблемами и невзгодами;обрести душевное успокоение;исцелить телесные и душевные раны;очисться от негатива;восстановить справедливость и уберечься от происков зла.

Молитвы в день праздника должны идти от самого сердца. Отсутствие корысти и искренние помыслы помогут найти нужные слова и получить благословение Свыше. Богоматерь защитит каждого, кто обратится к ней с молитвенным обращением, будь то молитва в церкви, дома или в дороге.

«Пресвятая Богородица! Спаси и сохрани меня от бед и проблем, даруй свое покровительство и защиту. Помоги сохранить ясный ум и защити от козней любых. Не дай, Пресвятая, свернуть на путь злобы и корысти, очисть душу мою от негатива и сохрани меня от напастей. Аминь».

«Славься, Пресвятая Богородица, защитница и покровительница нуждающихся. Внемли молитвам моим да не оставь меня в трудный час. Убереги, заступница, от зла любого, даруй мне покой душевный и радость. Спаси и сохрани меня от гнева людского и зависти всепоглощающей. Аминь».