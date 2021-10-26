Депутаты Госдумы поддержали акцию "Мы вместе"

Вадим Карасев

Депутаты Госдумы откликнулись на призыв своего коллеги, главы Комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева и присоединились к акции взаимопомощи #МыВместе.

Сам он назвал главной задачей помочь тем, кто особенно пострадал от пандемии. При этом надо не забывать о борьбе с самим вирусом.

Чтобы снизить риски и сберечь жизни и здоровье пожилых людей, граждан из групп риска, мы объявляем о начале работы волонтерских штабов #МыВместе во всех регионах страны. Сегодня на пленарном заседании мы предложили всем депутатам Государственной думы всех фракций присоединиться к работе региональных волонтерских штабов. Здесь нет каких-то политических различий, одна общая задача – это помощь тем, кому сегодня особенно тяжело, и спасение людей от коронавирусной инфекции.

Член комитета по международным делам Мария Бутина, избравшаяся в Думу депутатом от Кировской области, отметила потребность детских домов региона в средствах индивидуальной защиты.

"Сейчас, в это непростое время, очень важно нам всем быть вместе, поэтому все общественные деятели, политические деятели, естественно, депутаты Госдумы должны подключаться к помощи тем, кому нужна любая помощь во время ковида. Сейчас я выявляю потребность в Кировской области, в нашем регионе, предварительно могу сказать, что необходимость есть в детских домах, которые работают в эти нерабочие дни. Там есть потребность в антисептиках, в масках, и сейчас будем организовывать доставку при подключении местного сообщества", - сказала она.

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал всех парламентариев принять участие в акции.

Здесь важно вне зависимости кто ты, депутат, чиновник, обычный гражданин, надо впрягаться в эту работу, надо слышать, реагировать на те запросы, которые есть у людей, а потом уже все остальные обсуждения, независимо от партии, принадлежности, комитетов и прочего. Важно быстро, молниеносно отреагировать на тот запрос, который есть сегодня. Самое главное – это внимание, остальное – второстепенно.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, ранее возглавлявший Областную клинической больнице в Рязани, добавил, что врачам всегда необходима помощь волонтеров.

"Я могу оценить работу волонтеров с другой стороны, как врач. Первую-вторую волну я встречал на посту главного врача крупнейшего в Рязанской области ковид-центра. Помогали все, кто чем мог: средства индивидуальной защиты, аппарат ИВЛ даже подарили. На тот момент это была и огромная моральная поддержка, и, конечно, материальная", - сказал депутат.

Депутат Юлия Оглоблина предложила уделить особое внимание детям медиков, работающих в "красной" зоне.

В прошлом году акция #МыВместе объединила всех неравнодушных, в первую очередь общественных волонтеров из разных организаций и очень здорово, что через акцию мы сейчас протягиваем руку помощи тем, кому она необходима. Сейчас вводятся ограничения, локдаун и особенно медикам у кого дети дома, сейчас, как мы знаем, каникулы, нужно помочь и кто, если не мы, кто, если не волонтеры. Как депутаты мы сейчас уже сможем помочь в большей степени. Поэтому, конечно, мы сейчас отправляемся в свои регионы, за собой у нас большие команды.