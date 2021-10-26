Депутаты Госдумы поддержали акцию "Мы вместе"
Депутаты Госдумы откликнулись на призыв своего коллеги, главы Комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева и присоединились к акции взаимопомощи #МыВместе.
Сам он назвал главной задачей помочь тем, кто особенно пострадал от пандемии. При этом надо не забывать о борьбе с самим вирусом.
Член комитета по международным делам Мария Бутина, избравшаяся в Думу депутатом от Кировской области, отметила потребность детских домов региона в средствах индивидуальной защиты.
"Сейчас, в это непростое время, очень важно нам всем быть вместе, поэтому все общественные деятели, политические деятели, естественно, депутаты Госдумы должны подключаться к помощи тем, кому нужна любая помощь во время ковида. Сейчас я выявляю потребность в Кировской области, в нашем регионе, предварительно могу сказать, что необходимость есть в детских домах, которые работают в эти нерабочие дни. Там есть потребность в антисептиках, в масках, и сейчас будем организовывать доставку при подключении местного сообщества", - сказала она.
Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал всех парламентариев принять участие в акции.
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, ранее возглавлявший Областную клинической больнице в Рязани, добавил, что врачам всегда необходима помощь волонтеров.
"Я могу оценить работу волонтеров с другой стороны, как врач. Первую-вторую волну я встречал на посту главного врача крупнейшего в Рязанской области ковид-центра. Помогали все, кто чем мог: средства индивидуальной защиты, аппарат ИВЛ даже подарили. На тот момент это была и огромная моральная поддержка, и, конечно, материальная", - сказал депутат.
Депутат Юлия Оглоблина предложила уделить особое внимание детям медиков, работающих в "красной" зоне.