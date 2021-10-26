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Дети младше 14 лет смогут завести аккаунт на «Госуслугах»

Дети младше 14 лет смогут завести аккаунт на «Госуслугах»

Минцифры до конца 2022 года планирует сделать возможной регистрацию регистрации на портале «Госуслуги» детям младше 14 лет. При этом все юридически значимые действия от имени детей смогут совершать только их законные представители. Об этом на расширенном заседании информкомитета Госдумы сообщил Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

Сейчас дети, которые еще не получили паспорт, не могут пройти полноценную регистрацию на портале. Все их данные можно только привязать к родительской странице.

Максут Шадаев заявил, что сегодня существует много сервисов, ориентированных на детей. Школьникам доступны электронные дневники, расписание, электронный контент. Но заведение учетной записи проходит для них на уровне школы или муниципального образования. Это вызывает затруднения, поэтому для решения этих проблем будут предусмотрены новые возможности для школьников.

Напомним, что сейчас на портале «Госуслуги» можно получить разного рода услуги, в том числе подать заявление на замену паспорта, записаться к врачу, оплатить услуги ЖКХ и оформить соцвыплаты. На сайте также размещена справочная информация для физических и юридических лиц. В 2022 году на «Госуслугах» планируют запустить три новых сервиса: «Цифровое строительство», «Трудовая миграция онлайн», «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов».

# Общество
По материалам: edu.ru

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