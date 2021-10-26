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Дни силы в ноябре 2021 года

Дни силы в ноябре 2021 года

Последний месяц осени — это время, когда энергетика становится более спокойной. Астрологи и эксперты в области биоэнергетики рассказали, какие дни этого важного месяца можно считать самыми яркими и позитивными.


Положительной энергии в ноябре хватит на всех. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как вы можете зарядить себя положительной энергией в любой день. Эти советы будут полезными в любой опасный и сложный день ноября.

5 ноября — Новолуние в Скорпионе и переход Венеры в Знак Козерога

Это очень благоприятный день. 5 ноября произойдет сразу два важных события. В момент обновления Луны в Скорпионе ночное светило окажется в перигее относительно Земли, то есть, приблизится на максимально возможное расстояние к нашей планете. Новолуние в Скорпионе поможет сбросить с себя эмоциональный груз.

Переход Венеры в Знак Козерога также даст толчок к появлению позитивных эмоций. Это будет день повышения энергетических запасов людей, избавления от скупости. Венера научит нас позитиву, придаст нам уверенность.

11 ноября — день зеркальной даты


Это время, когда вы можете отказаться от общения с людьми. Миром в этот день будет управлять спокойная и размеренная энергия Двойки. Это очень благоприятное число для медитаций и духовных практик. В зеркальную дату 11.11 многим людям удастся найти смысл жизни, поставить перед собой новые цели.

17 ноября — Марс в противостоянии с Ураном

Противостояние — благоприятный аспект, особенно если в нем участвуют Уран и Марс. Творческая энергия, порождаемая Ураном, объединится с силой Марса. Это будет день, когда можно принимать важные решения, тратить деньги и время на свои увлечения. Эти две планеты повысят возможности человеческого интеллекта. Можно будет браться за самые сложные задачи.

18 ноября — Максимум метеорного потока Леониды

Леониды — это звездный поток, который в значительной мере усиливает нашу с вами активность — как физическую, так и интеллектуальную. В этот день нам по силам будет преодолеть абсолютно все. Старые обиды и негатив уйдут прочь. Можно будет загадать желание о том, чтобы ваша жизнь сильно изменилась, — для этого совсем не обязательно видеть падающие звезды.

24 ноября — Меркурий переходит в Знак Стрельца


24 числа этого месяца Меркурий совершит свой долгожданный переход в Знак Стрельца. В этом Знаке данная планета чувствует себя очень хорошо и свободно. Это значит, что 24 числа и в последующие несколько дней нас будет ожидать невероятная финансовая удача. Очень много денег удастся заработать тем, кто не сидит на месте, а пытается сделать как можно больше. Это благоприятный день для активности, общения, заключения сделок, поиска работы.

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По материалам: dailyhoro.ru

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