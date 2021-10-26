ЕС и США разошлись во мнениях о регулировании бигтеха

Вадим Карасев

Начало трансатлантической оттепели ознаменовалось недовольством Вашингтона по отношению к регуляторным мерам Европы для ИТ-гигантов, сообщает Politico. Планы ЕС взять Силиконовую долину под контроль с помощью новых правил конкуренции становятся серьезным раздражителем, особенно сейчас, когда обе стороны хотят усилить свои связи в области технологий и торговли.

Высокопоставленные чиновники из Брюсселя и Вашингтона собрались в Питсбурге в прошлом месяце, чтобы открыть Совет по торговле и технологиям — инициативу, направленную на восстановление отношений, разрушенных при бывшем президенте Дональде Трампе. Но за дружелюбием американских чиновников скрывается беспокойство по поводу растущего европейского технологического регулирования. По их мнению, предложения ЕС несправедливы по отношению к Facebook, Google и Apple.

Официальные лица США и представители отрасли предупреждают, что новые европейские правила, такие как Закон о цифровых рынках (DMA), могут подорвать усилия по созданию "общего фронта" во всем, от искусственного интеллекта до производства чипов, в условиях усиления конкуренции со стороны Китая. Озвучивая мнение Вашингтона, Гаррет Уоркман, отвечающий за европейскую повестку в Торговой палате США, поинтересовался: "Почему вы [европейцы] предлагаете вещи, нацеленные практически только на американские компании, однако в то же время просите работать вместе над искусственным интеллектом?"

Американские официальные лица ознакомлены практически со всеми европейскими нормативными актами, от GDPR до цифровых налогов, однако именно DMA пугает многих. "Вместо того, чтобы развивать свою цифровую экономику, Брюссель сосредоточен на регулировании компаний GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft)", — отмечает Кристиан Борггрин, возглавляющий брюссельский офис CCIA, торговой ассоциации, членами которой являются все крупные американские технологические компании. "Мы уже наблюдали это во время принятия ЕС налога на Цифровые услуги (отменен), но сейчас DMA наиболее ярко отражает позицию Брюсселя".

Сейчас DMA проходит через юридический механизм ЕС и вступит в силу не ранее весны 2023 года. Под его действие с большой вероятностью попадут Apple, Amazon, Facebook, Google и Microsoft. Американские чиновники опасаются, что эти компании могут стать единственными, кого коснутся нововведения.

В мае депутат Европарламента Андреас Шваб, продвигающий DMA, предложил изменить пороговые значения, определяющие целевые платформы, попадающие под действие закона. Теперь все показатели, включая рыночную капитализацию, доходы и количество пользователей, нацелены в основном на американский бигтех. Подобный подход был поддержан европейскими "тяжеловесами" — Германией, Францией и Нидерландами, — а также рядом европейских технологических компаний, например шведским музыкальным сервисом Spotify или финтех-платформой Klarna.

При этом предложенные Швабом пороговые значения еще не утверждены — обсуждение DMA в Европарламенте продолжается. Парламентарию предстоит прийти к компромиссу с социал-демократами и зелеными, которые настаивают на включении в список попадающих под регуляторные меры и неамериканских компаний. "Мы должны обуздать ИТ-гигантов вне зависимости от их национальности", — заявила немецкий депутат Европарламента Эвелин Гебхардт.