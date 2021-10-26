Экономику России адаптируют к глобальному энергопереходу

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Разработка и реализация мероприятий по снижению выброса парниковых газов поручена Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Такую норму содержит Постановление кабмина от 15 октября 2021 года № 1755. Постановление Правительства вступает в силу 26 октября.

Правительство начинает подготовку плана адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу — сокращению использования традиционных видов топлива на фоне активного развития альтернативной энергетики. План действий должен быть готов до конца 2021 года, а рассчитан он до 2030 года.

Согласно постановлению кабмина работа по подготовке плана мероприятий и его дальнейшей реализации возложена на Правительственную комиссию по экономическому развитию и интеграции. Согласно документу, эта структура должна:

- разработать мероприятия по подготовке сценарного прогноза долгосрочного развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов, мониторингу оперативных и стратегических показателей перехода к низкоуглеродной экономике;

- подготовить предложения по определению приоритетных направлений деятельности в сфере минимизации рисков и использованию возможностей, связанных с глобальным энергопереходом и адаптацией к нему российской экономики;

- рассмотреть предложения по нормативно-правовому регулированию и определению компенсационных мер и перераспределению финансовых средств между субъектами РФ и отраслями экономики для минимизации последствий от глобального энергоперехода.

Законы, вступающие в силу с 26 октября

План ляжет в основу перестройки российской экономики к работе в условиях низкоуглеродного развития.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

#энергетика

820