Экономику России адаптируют к глобальному энергопереходу
Тема: Постановления правительства
01:07 Автор: Юлия Сапрыгина
Разработка и реализация мероприятий по снижению выброса парниковых газов поручена Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Такую норму содержит Постановление кабмина от 15 октября 2021 года № 1755. Постановление Правительства вступает в силу 26 октября.
Правительство начинает подготовку плана адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу — сокращению использования традиционных видов топлива на фоне активного развития альтернативной энергетики. План действий должен быть готов до конца 2021 года, а рассчитан он до 2030 года.
Согласно постановлению кабмина работа по подготовке плана мероприятий и его дальнейшей реализации возложена на Правительственную комиссию по экономическому развитию и интеграции. Согласно документу, эта структура должна:
- разработать мероприятия по подготовке сценарного прогноза долгосрочного развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов, мониторингу оперативных и стратегических показателей перехода к низкоуглеродной экономике;
- подготовить предложения по определению приоритетных направлений деятельности в сфере минимизации рисков и использованию возможностей, связанных с глобальным энергопереходом и адаптацией к нему российской экономики;
- рассмотреть предложения по нормативно-правовому регулированию и определению компенсационных мер и перераспределению финансовых средств между субъектами РФ и отраслями экономики для минимизации последствий от глобального энергоперехода.
Законы, вступающие в силу с 26 октября
План ляжет в основу перестройки российской экономики к работе в условиях низкоуглеродного развития.
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