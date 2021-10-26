Ким Кардашьян снялась для глянца и рассказала о своей коллаборации с Fendi

Вадим Карасев

41-летняя Ким Кардашьян стала новой героиней журнала WSJ. Звезда приняла участие в фотосессии и снялась для двух вариантов обложек издания. На одной из них Ким предстала вместе с арт-директором женского направления Fendi Кимом Джонсом, а в интервью рассказала о своем сотрудничестве с всемирно известным брендом, о котором стало известно накануне.





Ким Кардашьян





Ким Джонс и Ким Кардашьян

Речь о коллаборации бренда нижнего белья Ким Skims с Fendi. В эту эксклюзивную коллекцию вошли нижнее белье и колготки в фирменных нейтральных оттенках Skims, дополненные логотипами обоих брендов. В новой капсуле также представлены платья, комбинезоны и боди разных цветов, юбки из эластичного трикотажа, легинсы и топы для занятий спортом, купальники и топы для занятий серфингом, а также пуховик с монограммами Fendi.

По словам Ким, сотрудничество с Fendi стало результатом ее тесной дружбы с Кимом Джонсом. От Джонса она услышала, что сотрудницы его офиса являются поклонницами бренда Skims, и как-то отправила им много вещей из своей линейки. В декабре 2020 года у Кардашьян и Джонса состоялись первые переговоры по поводу коллаборации, а слухи о выпуске их совместной коллекции просочились в прессу уже этим летом. Как раз тогда Ким ездила в Рим, а главной целью поездки вполне могла быть очередная рабочая встреча с руководством Fendi. В продажу же лимитированная звездная линейка поступит 9 ноября.

Мы пока не обсуждали добавление в коллекцию других готовых вещей. Это определенно не входит в планы, по крайней мере на ближайшие несколько лет,

— рассказала Ким о сотрудничестве с Fendi, также уточнив, что все-таки планирует добавить в коллекцию предметы одежды для занятий йогой.

В новой фотосессии для WSJ Ким предстала в вещах бренда Skims. В разговоре с изданием Кардашьян рассказала, что сейчас все силы отдает именно этому бизнесу и временно поставила на стоп развитие своего косметического бренда KKW Beauty. По словам Ким, она сделала это по совету Канье Уэста. О разводе с рэпером звезда реалити-шоу объявила в начале этого года, однако по-прежнему поддерживает с ним дружеские отношения и во многом прислушивается к бывшему возлюбленному.





Ким Кардашьян









Он выразил мнение, что у меня слишком много брендов, и посоветовал сосредоточиться на чем-то одном. В этом смысле он фанат всего простого,

— рассказала Ким.

Кардашьян уточнила, что сейчас ищет способы объединить свой бьюти-бренд и Skims и планирует глобальный перезапуск.

В дальнейших планах Ким также открыть свою юридическую фирму, с помощью которой можно будет бесплатно оказывать помощь нуждающимся людям, а также предоставлять работу тем, кто ранее отсидел в тюрьме.

Я не вижу себя просто плавающей на яхте. Я думаю, что буду чувствовать себя хорошо, только если буду продолжать работать,

— подытожила Ким, проведя параллель со своей бабушкой, которая вышла на пенсию в начале 1980-х.

Яна Марковская