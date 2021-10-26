Лунный день сегодня 26 октября 2021 года

Вадим Карасев

Каждый новый лунный день обладает особой энергетикой. Астрологи рассказали о том, каким будет этот вторник, а также как Луна будет влиять на наше настроение и удачу.

Сегодня стоит побеспокоиться о себе и о своем будущем: не сбивайтесь с принятого курса, не отказываетесь от намеченных целей, а также сведите к минимуму внешний негатив. Как можно реже старайтесь общаться сегодня с токсичными и энергетически опасными людьми. Это поможет вам стать лучше, продуктивнее в любой из сфер жизни.

Фаза Луны: начинается 20 лунный день. Убывающая Луна переходит сегодня в Знак Рака, что благотворно скажется на нашей удаче и на нашем настроении. Этот день является временем неспешной стабильности и благоприятных перемен в семье и в любовной сфере.

Магнитные бури 26 октября: в ближайшие пару дней на Солнце все было спокойно. Магнитных бурь сегодня не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

активность;общение;деловая переписка;романтика;поиски любви.переоценка своих возможностей;усталость;вольнодумство;побег от проблем;участие в сплетнях.

Если вы сейчас разрываетесь между домом и работой, очень полезно будет просто остановиться ненадолго и вспомнить о важности умения «жить текущим моментом». Убывающая Луна в Раке диктует свои правила, поэтому дома сегодня важно расслабиться и заняться тем, что вас вдохновляет. Настроение для домашних дел может пропасть начисто, а может, наоборот, появиться после долгого простоя. По дому можно делать все, но только при условии, что вам этого искренне хочется. Можно уделить время себе, своим близким.

Что надеть в этот вторник

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют сегодня выйти в свет в одежде нейтральных тонов и использовать при этом минимум украшений и аксессуаров. Естественность образа — лучший способ сохранить рядом с собой удачу. Тем же, кто хочет 26 октября выглядеть неотразимо, стоит отдать предпочтение необычному крою, синему цвету и правильно выбрать узор и принт на одежде.

Сегодня лучше надевать платиновые изделия. Если в них при этом вставлены алмазы, это крайне благотворно повлияет на ваше настроение, продуктивность, а также обеспечит защиту от неприятных людей и врагов.

Финансы и работа в 20 лунный день

Завершающая неделя октября — отличное время для подведения итогов. Особенно это касается сегодняшнего дня. Астрологи советуют сосредоточиться на работе, завершить начатое и при необходимости сделать решающий рывок. Самоотдача совершенно точно не останется незамеченной.





Особенно удачной станет работа в коллективе — под влиянием Рака и убывающей Луны люди больше настроены на сотрудничество. Несмотря на то, что сейчас только начало рабочей недели, полезны будут разного рода тренинги: они не отвлекут вас от работы, а, наоборот расшевелят вас, прибавят мотивации и энергии.

Что касается денег, то пришло время навести в них в порядок. Следите за тем, чтобы бюджет на шопинг не превышался. Не спешите отрывать ценники от недавно купленных вещей — возможно, нужно будет оформить возврат.

Любовь и общение 26 октября

20 лунный день — время, когда многим людям недостает любви. Что ж, пребывание Луны в Раке исправит данную ситуацию. Вопреки серой осени на улице, в наших сердцах внезапно станет тепло. Астрологи настоятельно советуют быть открытыми этому миру, обращать внимание на знаки судьбы и не бояться проявлять свои чувства по отношению к друзьям, близким, второй половинке.

Поиски любви могут увенчаться успехом, особенно если не торопить события. Это будет очень удачный день для общения и знакомства в социальных сетях, для романтических встреч и любовных признаний.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Энергетика дня благоприятна, ведь сегодня многие из нас могут заложить основу для будущих успехов и приятных перемен. Для этого нужно лишь сохранять позитивный настрой. При условии оптимистичного настроения вас удастся найти новый смысл жизни или открыть свое предназначение.

Вопреки осенней хандре, убывающей Луне и стрессу на работе, многие из нас будут чувствовать себя на удивление бодрыми и полными жизненных сил. Активный отдых, умеренные физические упражнения, поездки в другой город или страну, посещение увеселительных мероприятий сегодня очень важны.