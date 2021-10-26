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Мила Кунис с детьми на прогулке в Лос-Анджелесе: свежие фото

Мила Кунис с детьми на прогулке в Лос-Анджелесе: свежие фото

Вчера 38-летняя Мила Кунис была замечена в Лос-Анджелесе на прогулке с детьми: семилетней дочерью Уайетт и четырехлетним сыном Димитрием. Судя по всему, Мила отводила их в школу. 43-летний супруг Милы и отец детей Эштон Катчер им компанию не составил.

С погодой звездному семейству явно не повезло — в городе так похолодало, что актриса даже надела пуховик, а дождь заставил детей спрятаться под зонтами и обуть резиновые сапоги.


Мила Кунис с дочерью Уайетт и сыном Димитрием

В последнее время Мила Кунис довольно много откровенничает о детях. Актриса делится подробностями методов воспитания сына и дочери, которые, надо сказать, не у всех находят понимания.

Сначала волну возмущения вызвали ее слова о том, что они с Эштоном не каждый день купают детей. Затем она имела неосторожность сказать, что иногда забывает покормить дочь и сына. А недавно и вовсе заявила, что учит свою дочку давать сдачи. Катчер, который супругу во всем поддерживает, на этот раз ее позицию не разделил — он посчитал, что со своим обидчиком надо решать конфликт другим путем, чтобы это не обернулось страшными последствиями.


Мила также признавалась, что на самоизоляции ей пришлось нелегко — она часто испытывала желание уйти из дома, чтобы побыть без детей. Актриса призналась, что дочь и сына она очень любит, но иногда ей очень хочется от них отдохнуть.

Я очень люблю своих детей, но они чем-то напоминают мне собак. Они будто могут вынюхать тебя и узнать, в какой комнате ты сейчас находишься. От них никуда не деться. Они буквально повсюду!— признавалась звезда.




Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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