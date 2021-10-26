На Кубани подвели итоги конкурса «Педагогический работник года в системе профессионального образования»

Конкурс был направлен на популяризацию достижений, повышение престижа и социального статуса педагогических работников системы профобразования, а также на стимулирование профессионально-педагогического творчества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства общего и профессионального образования Ростовской области.

Участники соревновались по пяти номинациям. Конкурсные испытания проходили в течение октября. В этом году для оценки выступлений и достижений участников, кроме профессионального жюри, было создано студенческое, в состав которого вошли учащиеся выпускного курса. Профессиональные задания для участников были составлены в соответствии с действующими квалификационными требованиями и требованиями профессиональных стандартов к преподавателю.

Площадками проведения стали Ростовский колледж металлообработки и автосервиса, Каменский педагогический колледж, Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) им. Б.Н. Слюсаря, Ростовский технологический техникум сервиса и Шахтинский педагогический колледж.