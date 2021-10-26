Надежда Оболенцева, Алена Долецкая, Светлана Устинова и другие на премьере балета "Ромео и Джульетта"

Вадим Карасев

На прошлой неделе в столичном Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко прошли премьерные показы балета "Ромео и Джульетта" режиссера Константина Богомолова. Его дебют в жанре балета пришли оценить Надежда Оболенцева, Светлана Устинова и Илья Стюарт, Софья Капкова, Сергей Капков, Алена Долецкая и многие другие.

За хореографию в спектакле отвечает хореограф Максим Севагин, а за костюмы — Игорь Чапурин. Продюсером спектакля выступила Софья Капкова.

Действие спектакля разворачивается в наше время. По мнению Константина Богомолова, таким образом он будет больше понятен и интересен современному зрителю.

Мы переносим действие "Ромео и Джульетты" в наши дни. Важно убрать налет романтической сказки, подключить к этой истории сегодняшнего зрителя, который не соблазняется просто красивыми рассказами о любви, ненависти и смерти,

— рассказал Богомолов.

Софья Капкова объяснила, почему постановка заслуживает особенного внимания публики.

Нам удалось соединить творческую энергию трех сил: танцовщиков театра, которые уже показали, что мы достигли больших вершин не только в классическом балете, но и в современном танце; хореографию Максима Севагина, который поставил этот балет как свой большой премьерный дебют, но уже понятно, что родился большой балетмейстер; ну, и конечно, энергию Константина Богомолова, который, с одной стороны, уже завоевал большое количество наград и регалий, а с другой стороны, первый раз работал с балетом,

— сказала она.





Надежда ОболенцеваСофья КапковаНина Галицкая, Софья Капкова и Надежда ОболенцеваИлья Стюарт и Светлана УстиноваСергей Капков и Надежда ОболенцеваАлександр Перепелкин и Алена ДолецкаяАлександр Перепелкин и Маша Федорова





Ксения Соловьева





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