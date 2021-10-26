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Надежда Оболенцева, Алена Долецкая, Светлана Устинова и другие на премьере балета "Ромео и Джульетта"

Надежда Оболенцева, Алена Долецкая, Светлана Устинова и другие на премьере балета "Ромео и Джульетта"

На прошлой неделе в столичном Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко прошли премьерные показы балета "Ромео и Джульетта" режиссера Константина Богомолова. Его дебют в жанре балета пришли оценить Надежда Оболенцева, Светлана Устинова и Илья Стюарт, Софья Капкова, Сергей Капков, Алена Долецкая и многие другие.

За хореографию в спектакле отвечает хореограф Максим Севагин, а за костюмы — Игорь Чапурин. Продюсером спектакля выступила Софья Капкова.

Действие спектакля разворачивается в наше время. По мнению Константина Богомолова, таким образом он будет больше понятен и интересен современному зрителю.

Мы переносим действие "Ромео и Джульетты" в наши дни. Важно убрать налет романтической сказки, подключить к этой истории сегодняшнего зрителя, который не соблазняется просто красивыми рассказами о любви, ненависти и смерти,

— рассказал Богомолов.

Софья Капкова объяснила, почему постановка заслуживает особенного внимания публики.

Нам удалось соединить творческую энергию трех сил: танцовщиков театра, которые уже показали, что мы достигли больших вершин не только в классическом балете, но и в современном танце; хореографию Максима Севагина, который поставил этот балет как свой большой премьерный дебют, но уже понятно, что родился большой балетмейстер; ну, и конечно, энергию Константина Богомолова, который, с одной стороны, уже завоевал большое количество наград и регалий, а с другой стороны, первый раз работал с балетом,

— сказала она.


Надежда Оболенцева
Софья Капкова
Нина Галицкая, Софья Капкова и Надежда Оболенцева
Илья Стюарт и Светлана Устинова
Сергей Капков и Надежда Оболенцева
Александр Перепелкин и Алена Долецкая
Александр Перепелкин и Маша Федорова


Ксения Соловьева


Константин Богомолов
Ксения Чилингарова
Ирина Вольская
Ирина Вольская и Виктория Борисевич
Игорь Чапурин
Игорь Гаранин
Оксана Бондаренко
Стелла Аминова
Сергей Филин с женой
Сергей Капков
Нина и Сергей Галицкие
Анастасия Винокур
Николай Усков
Владимир Варнава
Евгений Сангаджиев
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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