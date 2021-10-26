"Надо мной опять издеваются": Светличная просила о помощи перед своей пропажей

Вадим Карасев

Накануне появилась информация, что 81-летняя российская актриса Светлана Светличная, страдающая деменцией, пропала в Москве. Как выяснилось, перед этим звезда просила защиты в гильдии актеров России, сообщает "Комсомольская правда".

По данным издания, Светлана Светличная заявилась в гильдию актеров России 20 октября.

"Открылась дверь – зашла Светочка без звонка. "Вот вы здесь сидите, а надо мной опять издеваются", - сказала нам Светличная. - "Дайте мне юриста, я хочу, чтобы меня защитили", - заявила председатель гильдии Валерия Гущина.

По словам Гущиной, после этого знаменитую актрису проводили к юристу и отправили домой на такси по новому адресу.

Она сейчас живет ЖК "Лосиный остров". Невестка дала адрес. С таксистом договорились, что он доведет её до двери. Её родственники (семья сына) живут в районе Преображенки. Все они рядом. Она уехала от нас с рюкзачком. В нём находились деньги и документы

Валерия Гущина отметила, что полицейские теперь просматривают камеры видеонаблюдения у дома звезды.

"Светочка давно… своеобразная. Мне кажется, мы ищем человека, которого никогда не найдем. Камеры не показали, куда она могла уйти", - рассказала Гущина.

Как отмечается, после визита в Гильдию киноактеров к Светличной приехала съемочная группа телеканала "Россия" - актриса отправилась встречать их на улицу. Телевизионщики сняли ее и уехали - далее следы артистки обрываются.[/b][b]



Как отмечается, сотрудники полиции в настоящее время устанавливают местонахождение знаменитой артистки Светланы Светличной.



"Актриса Светлана Светличная, 1940 года рождения, не выходит на связь с 21 октября. В настоящее время предпринимаются меры по установлению ее местонахождения", — рассказал источник в правоохранительных органах.

Агентство сообщает со ссылкой на пресс-службу московского ГУ МВД России, что 24 октября поступило заявление в ОМВД по району Богородское. Мужчина пожаловался, что его мать не выходит на связь с 21 октября, при этом ее местонахождение неизвестно. "Сотрудники полиции разыскивают женщину, по данному факту проводится проверка", — заявили в главке.

Со слов сына Светличной, ранее знаменитая актриса никогда не уходила из дома, сообщает "Рен ТВ". "Московский комсомолец" добавляет, что в квартире в Погонном проезде артистку не нашли.

В то же время друг актрисы Иван Николаев опроверг информацию о пропаже Светличной, заявив, что она якобы просто переехала поближе к своим родственникам. "Светлана никуда не пропала, она переехала близко к родственникам, помирившись с ними, теперь живет в 5 минутах езды от них. Она не хочет общаться об этом с прессой, поскольку ей уже достаточно много лет", — цитирует Николаева РИА "Новости".



Как писал NEWSTES, ранее Светличная пожаловалась на упавший ей на голову столб.