Новые подробности исчезновения Светланы Светличной: угрозы перед пропажей и волонтерские поиски

Вадим Карасев

Выясняются новые подробности таинственного исчезновения в Москве 81-летней актрисы Светланы Светличной, которая не выходит на связь с 21 октября. По данным ТАСС, к поискам звезды советского кино подключилось более 40 волонтеров из поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". За прошедшие сутки они расклеили уже более двух тысяч листовок, обошли около 30 километров пешком и обзвонили медицинские учреждения и отделы полиции, однако пока все эти усилия не дали никаких результатов.

К 7:00 утра в поисковых мероприятиях, которые происходят в трех административных округах Москвы, приняли участие 42 поисковика из отряда "Лиза Алерт". Светлана Афанасьевна не найдена, поиск продолжается,

— уточнили члены поисково-спасательной группы.





Светлана Светличная

При этом, по информации телеграм-канала Shot, в полицию уже обращалась жительница Москвы, которая видела у станции метро "Тургеневская" похожую на актрису женщину. По ее словам, эта женщина на протяжении полутора часов просила подаяние у прохожих, а потом проследовала на станцию "Сретенский бульвар".

Наряду с этим появилась информация, что за день до своего исчезновения звезда "Бриллиантовой руки" беспокоилась за свою безопасность и просила помощи. 20 октября Светличная была в Гильдии актеров России и там заявила, что ей поступают угрозы.

Открылась дверь — зашла Светочка без звонка. "Вот вы здесь сидите, а надо мной опять издеваются, — сказала нам Светличная. — Дайте мне юриста, я хочу, чтобы меня защитили",

— передала слова Светличной в беседе с "Комсомольской правдой" председатель гильдии Валерия Гущина.





Гущина уточнила, что потом они проводили Светлану к юристу, после чего отправили домой на такси. По словам Валерии, в начале месяца актриса переехала в ЖК "Лосиный остров", чтобы жить поближе к сыну. Гущина утверждает, что сама Светличная новый адрес не помнила (ранее в прессе появлялась информация, что актриса страдает деменцией) и его по телефону подсказала ее невестка. С таксистом же они договорились, что он доведет ее до двери.

Сегодня полиция просматривает съемки с камер видеонаблюдения рядом с ее домом. Светочка давно... своеобразная. Мне кажется, мы ищем человека, которого никогда не найдем. Камеры не показали, куда она могла уйти,

— поделилась Гущина.





Светлана Светличная в молодости

После этого к Светличной приехала съемочная группа канала "Россия". Отсняв материал, телевизионщики уехали, а Светлана с того момента на связь не выходила. Сейчас ее телефон по-прежнему недоступен, однако родственники актрисы утверждают, что так бывало и раньше.

Она никуда не выходила, никого у нее не было. Мы ей звонили. Потом пришли к ней домой с ключами. Открыли дверь. Беспорядка нет, вещи, рюкзачок с документами и деньгами на месте. Но самой Светланы Афанасьевны нет,

— передает слова невестки актрисы Ольги "Комсомольская правда".





Напомним, что о пропаже Светланы Светличный накануне в полицию заявил некий мужчина, представившийся ее сыном. При этом сам 60-летний сын актрисы Алексей Ивашов в беседе с "Газетой.ру" заявил, что не обращался в полицию и с матерью не общается. Наряду с этим менеджер Светличной Сергей Рублев, а также ее близкие друзья утверждают, что волноваться не о чем.

Она не выходит на связь, потому что возраст. Я сейчас не волновался бы. Она живет "в своем мироощущении", как это бывает у пожилых,

— заверил Рублев в разговоре с РБК.





Светлана СветличнаяЯна Марковская