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Новый год 2022: как встречать и что готовить

Новый год 2022: как встречать и что готовить

Новый 2022 год уже не за горами, и многие начинают активно готовиться к празднику. Встретить нового покровителя, Водяного Тигра, и снискать его расположение помогут украшения и блюда, приготовленные с учетом его предпочтений.


2022 год пройдет под эгидой стихии Воды, обманчиво спокойной и таящей в себе опасные водовороты. Новый год будет спокойнее, однако потрудиться все же придется. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее познакомиться с тем, как задобрить Водяного Тигра, чтобы на протяжении 12 месяцев не оставаться без удачи и находиться под покровительством этого величественного животного.

Как встретить 2022 год Водяного Тигра

Новый год принято отмечать с размахом, приглашая друзей и близких разделить торжество, однако в 2022 году специалисты в области биоэнергетики рекомендуют отказаться от шумных вечеринок. Водяной Тигр — семейное животное, и задобрить его удастся, если встретить праздник в кругу родственников. Семейное торжество привлечет удачу на весь год, а также укрепит родственные узы.

Новый покровитель будет доволен, если торжество будет уютным и без излишеств: главное качество Тигра заключается не в излишествах, а в доброте и взаимопонимании. Если же собрать близких не получается, то с ними обязательно нужно связаться, поздравить с наступлением Нового года и выбрать время для встречи, чтобы обменяться подарками.

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2022 год пройдет под эгидой стихии Воды, а значит, можно смело выбирать наряды и украшения всех оттенков зеленого и голубого. Уместными будут и природные цвета: песочный, коричневый, черный. Украшений не должно быть много — Тигр не терпит излишеств. Не в его характере выделяться и привлекать к себе излишнее внимание.

Создать уютную обстановку помогут аксессуары, выполненные из натуральных материалов: льняные или хлопковые скатерти, деревянные подставки под горячие блюда, украшения из шишек, живых цветов и венки из еловых ветвей с яркими вкраплениями ягод рябины.

Что поставить на новогодний стол

В год Тигра лучше всего готовить простые и сытные блюда без излишеств и экзотики. Это могут быть мясные нарезки, тушеное или запеченное мясо, салаты из простых ингредиентов, а также разнообразные морсы, чаи и горячие безалкогольные напитки.

В новогоднюю ночь не стоит переедать — Тигр не терпит жадности. Лучше всего составить план проведения праздничного мероприятия с активными играми, прогулками на свежем воздухе и шуточными розыгрышами с памятными подарками, которые пригодятся в хозяйстве.

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По материалам: dailyhoro.ru

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