Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 26 октября 2021 года

Вадим Карасев

Начинается новый день, в который числа будут стараться сделать нашу жизнь лучше. Эксперты в области нумерологии рассказали, в чем они станут нам помогать, а в чем их воздействие может быть негативным.

Этот день обещает быть ярким и благоприятным. Вселенная будет посылать тайные знаки, поэтому вам стоит научиться их читать. Этот вторник для большинства людей пройдет на позитивной ноте.

Число-покровитель 26 октября 2021 года

Чтобы узнать, какое число будет руководить миром в этот день, необходимо сложить все цифры даты 26.10.2021 и прибавить к ним порядковый номер дня недели, то есть 2. Получаем: 2+6+1+0+2+0+2+1+2=16. 1+6=7.

Семерка является символом удачи. Сегодня внутреннее содержание превалирует над формой. Это значит, что нужно стремиться к доброте, позитиву и взаимной помощи. Можно посвятить время заботе о своей внешности и покупке новой одежды. Число 7 довольно спокойное. Оно помогает нам принимать себя такими, какие мы есть, что повышает нашу самооценку. Сфокусироваться на самих себе будет правильным решением, но забывать про семью и друзей нельзя. Главный символ этого дня — песочные часы. Они олицетворяют собой преобразование энергии из одной формы в другую.





События 26 октября из прошлого

26 октября 1597 года адмирал Ли Сунсин всего лишь с 13 кораблями смог разгромить японский флот, состоящий из трех сотен судов. Удача сегодня на стороне смелых людей, которые верят в себя.

26 октября 1856 года открылась железная дорога Монреаль — Торонто. Это прекрасный день для путешествий. Семерка разделяет наше желание о смене обстановки.

26 октября 1861 года был продемонстрирован первый в мире телефон. Это благоприятное время для общения в социальных сетях, по телефону.

26 октября 1959 года в Пакистане вводится демократическая форма правления государством. Семерка благоволит людям, которые не навязывают никому своей воли, а стараются уважать чужие права, чувства и желания.

26 октября 1994 года — день подписания Израильско-иорданского мирного договора. Это прекрасный день для примирения, поисков компромиссов. Семерка ненавидит войны и агрессию.

Советы нумерологов на этот вторник

Настало время выбросить белый флаг. Попробуйте закопать топор войны со своими врагами. Сегодня для этого наилучший день.

Сегодня лучше не идти на обман ради достижения благих целей. Добрые и светлые цели требуют такого же позитивного и великодушного подхода.

Все сегодняшние неурядицы довольно быстро себя исчерпают благодаря энергетике Семерки. Просто старайтесь верить в лучшее, что бы ни происходило вокруг вас.

На любовном фронте могут возникнуть новые проблемы. Возможны небольшие разногласия в семье, но они в конечном итоге нас многому научат.

Избавляйтесь от хлама. Ненужные вещи выбрасывайте без жалости и сожалений. Семерка это очень любит.

Талисманы удачи на 26 октября

Четырехлистный клевер. Это один из главных символов удачи, который будет привлекать к вам много фортуны, добра и светлой энергии.

Подкова. Полезной будет не только сама подкова, но даже ее изображение. Поставьте картинку с подковой на рабочий стол компьютера или телефона. Это привлечет много удачи.