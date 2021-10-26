Обряд «Нимфа»: как пробудить женственность и притягательность с помощью морской соли

Вадим Карасев

Обрести красоту и пробудить женственность можно разными способами, в том числе с помощью морской соли. Благодаря простому обряду «Нимфа» получится стать притягательнее и привлекательнее, повысить самооценку и наслаждаться своим отражением в зеркале.

Стать красивее и привлекательнее можно с помощью простых обрядов, направленных на пробуждение женственности. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с простым способом, который поможет сохранить естественную красоту и избавиться от многих изъянов. Благодаря морской соли, которая обладает рядом полезных свойств, будет проще ухаживать за собой и продлить молодость на долгие годы.

Обряд проводят дважды: на убывающей Луне, чтобы избавиться от изъянов и несовершенства, а также на растущей — для того, чтобы усилить привлекательность и пробудить женственность. Существует несколько способов проведения этого обряда, и каждый из них будет во благо.

1. Солевой скраб. Обряд проводят на убывающей Луне после заката. Сначала принимают ванну, чтобы распарить тело, а затем наносят подготовленную смесь:

пять столовых ложек соли;2 столовые ложки лимонного сока;1 столовая ложка оливкового масла.

После нанесения скраб оставляют на 10 минут, затем бережно массируют кожу, где есть проблемные участки, и приговаривают: «Солью морской изъяны убираю, красоту и молодость себе возвращаю. Гладкое тело здоровьем сияет, меня без изъянов соль оставляет». После этого смывают скраб теплой водой и наносят на тело любой крем для увлажнения кожи.

2. На растущей Луне делают скраб из морской соли с добавлением нескольких капель масла чайного дерева. Его наносят на сухую кожу, массируют и приговаривают: «Красоту себе возвращаю, женственность и обаяние пробуждаю». Скраб смывают прохладной водой и дают каплям стечь.