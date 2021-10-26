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Одиноких родителей хотят освободить от сверхурочной работы

Одиноких родителей хотят освободить от сверхурочной работы

01:22  Автор: Светлана Заверняева


Законопроект: № 1098759-7



Дополнительные трудовые гарантии предлагается распространить на одиноких родителей, воспитывающих детей до 14 лет. Такие поправки в Трудовой кодекс депутаты планируют рассмотреть во втором чтении на одном из ближайших пленарных заседаний палаты.

Сейчас женщины, имеющие детей до трёх лет; инвалиды; работники, имеющие детей-инвалидов или осуществляющие уход за больными членами семей; а также одинокие родители или опекуны, воспитывающие детей до пяти лет, — могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия.

Проект федерального закона, разработанный сенаторами по главе с вице-спикером Совета Федерации Галиной Кареловой, предлагает распространить дополнительные трудовые гарантии на одиноких родителей, воспитывающих детей не до пяти, а до 14 лет.


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Кроме того, перечень тех, кто может быть привлечен к работе в ночное время только с их письменного согласия, предлагается дополнить родителями ребёнка до четырнадцати, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работниками, имеющими трёх и более детей в возрасте до четырнадцати лет. Аналогичные изменения предлагается внести в статью 166 ТК РФ при направлении работников в командировку.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#семья #работа #льготы

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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