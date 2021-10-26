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Онлайн-консультации Рособрнадзора набрали около 830 тысяч просмотров за три недели

Онлайн-консультации Рособрнадзора набрали около 830 тысяч просмотров за три недели

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки завершила новую серию онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ-2022 от разработчиков экзаменационных материалов из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эксперты подробно разбирали экзаменационные работы по всем предметам ЕГЭ. Особое внимание они уделили изменениям в контрольных измерительных материалах, которые произойдут в 2022 году в связи с  новыми требованиями ФГОС. Также будущим выпускникам рассказали об особенностях написания итогового сочинения.

Консультации транслировались в прямом эфире в сообществе Рособрнадзора в соцсети «ВКонтакте» и на канале ведомства в YouTube. Зрители эфиров могли напрямую задать свои вопросы разработчикам экзаменационных материалов и получить ответы из первых рук.

За три недели видеоконсультации собрали около 830 тысяч просмотров. Самыми популярными стали эфиры, посвященные подготовке к ЕГЭ по математике, итоговому сочинению, обществознанию, русскому и иностранным языкам.

«Консультации, в ходе которых лучшие специалисты в каждой предметной области, ответственные за разработку заданий ЕГЭ, помогают будущим выпускникам разобраться во всех нюансах выполнения экзаменационной работы, стали уже доброй традицией и неизменно пользуются большой популярностью. Мы рекомендуем ознакомиться с видеоконсультациями Рособрнадзора всем, кто будет в этом году сдавать экзамены, а также педагогам, которые готовят выпускников к ЕГЭ», – заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

 

 

 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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