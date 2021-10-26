Осенняя прогулка по лесу: как Наталья Водянова провела выходные с мужем Антуаном Арно и детьми

Вадим Карасев

39-летняя Наталья Водянова опубликовала новые фото с 44-летним супругом Антуаном Арно и детьми. В своем микроблоге российская топ-модель показала, как она вместе с семьей провела минувшие выходные. Вместе с мужем, 15-летней дочерью Невой и сыновьями, 14-летним Виктором, семилетним Максимом и пятилетним Романом, Наталья отправилась в лес и сделала несколько красочных кадров с этой осенней прогулки. Компанию семье не составил только старший сын Водяновой Лукас.





Наталья Водянова и Антуан Арно с сыном Максимом

Выходные и мой любимый осенний сезон. Мы скучаем по тебе, Лукас,

— подписала кадры Наталья.





Антуан Арно с сыновьями Максимом и РоманомАнтуан Арно и Наталья Водянова с детьми

На прогулку со звездным семейством также отправился их любимый питомец — собака по кличке Кофе, которую они завели чуть меньше года назад. На новых фото Наталья запечатлела не только мужа и детей, но и молодого человека по имени Льюис. На одном из снимков он шел под руку с Невой, поэтому многие приняли его за молодого человека девушки.

Это парень Невы?

Какая Нева красавица, и уже с молодым человеком! Как быстро летит время,

— задались вопросами подписчики.





Льюис и Нева Портман





Нева Портман

Напомним, что на прошлой неделе Наталья Водянова и Антуан Арно вернулись из Венеции, где гуляли на свадьбе брата Антуана и одного из сыновей миллиардера Бернара Арно, Александра. С собой в поездку они также взяли своего старшего сына Максима. Это был первый выход в свет мальчика, которого родители пока стараются скрывать от посторонних глаз. Лицо младшего сына пары в прессе также никто не видел. Наталья лишь однажды позволила подписчикам как следует разглядеть малыша, но это был снимок, на котором он — совсем младенец.





Антуан Арно с сыном Максимом и Невой Портман





Отцом троих старших детей Натальи является 52-летний британский аристократ Джастин Портман. После развода с Водяновой он поддерживает тесную связь с детьми, и они часто гостят у его новой семьи. Джастин не отстает от Натальи и недавно в пятый раз стал отцом: его супруга Морган Снайдер родила дочь, которая стала их вторым общим ребенком.





Виктор и Нева Портман





Яна Марковская