Почему у Малого театра установили памятник Островскому

01:17 Автор: Мария Соколова

Формирование труппы Малого театра в Москве началось ещё в пятидесятые годы XVIII века, но официальное его открытие состоялось 26 октября 1824 года, 197 лет назад.

В 1806 году театр стал государственным и вошел в систему императорских. В 1815-1824 годах на его сцену пришли новые актеры, в том числе Павел Мочалов, Михаил Щепкин, Мария Львова-Синецкая. До начала XIX века драматическая труппа работала вместе с оперно-балетной. Одни и те же актеры играли в обычных спектаклях, участвовали в оперных и балетных постановках.

26 октября 1824 года драматические спектакли перенесли в здание на Петровской площади, которая с 1829 года называется Театральной. Тогда же появилось и название — Малый театр. Оперные и балетные спектакли ставили в Большом театре.

Малый театр часто называли вторым Московским университетом, так как он оказывал большое влияние на духовную жизнь общества. Здесь не только играли лучшие актеры, но и впервые были поставлены многие известные произведения великих русских писателей — Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Гоголя, Тургенева и Толстого. В этом театре поставили все 47 пьес Александра Островского. В 1929 перед зданием театра установили памятник этому драматургу, творчество которого стало важнейшим этапом в развитии русского национального театрального искусства.

День 26 октября в истории

В январе 1993 года президент своим указом утвердил новое название театра — Государственный академический Малый театр России, и за ним закрепили статус особо ценного объекта национального культурного наследия.

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