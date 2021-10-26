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Пропавшая актриса Светлана Светличная найдена в Москве

Пропавшая актриса Светлана Светличная найдена в Москве

81-летняя Светлана Светличная, которая пропала без вести и с 21 октября не выходила на связь с родными, найдена в Москве. По данным издания "Известия", сотрудники Московского уголовного розыска обнаружили актрису на съемках ТВ-шоу в киностудии на улице Эйзенштейна. В беседе с ТАСС представители пресс-службы столичного ГУ МВД России подтвердили, что сейчас жизни и безопасности Светличной ничего не угрожает.

Сотрудники уголовного розыска нашли Светлану Светличную, с ней все хорошо,

— уточнил собеседник в беседе с ТАСС.


Светлана Светличная

Другие обстоятельства таинственного исчезновения звезды советского кино на несколько дней пока неизвестны. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил руководителю столичного следственного управления доложить ему об обстоятельствах произошедшего. Также известно, что на беседу с сотрудниками правоохранительных органов уже вызван водитель, который подвозил актрису до дома за день до того, как она перестала выходить на связь.


Еще сегодня утром поступали тревожные новости о пропавшей накануне Светлане Светличной. Сообщалось, что к поискам актрисы подключились волонтеры из поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", а также что за день до исчезновения Светлана всерьез беспокоилась за свою безопасность и просила о помощи в Гильдии актеров России. Ситуация осложнялась тем, что, по словам близких, актриса страдает деменцией.

Заявление в полицию о пропаже без вести Светланой Светличной поступило от мужчины, который представился ее сыном. Однако 60-летий сын актрисы Алексей Ивашов в беседе с одним из российских изданий отрицал, что обращался в полицию. По его словам, с матерью он не общается и не знает о ее местонахождении. Существует и альтернативная версия, по которой в последнее время актриса наладила отношения с сыном и в начале месяца даже перебралась жить к нему поближе. Следствию еще предстоит разобраться, что из этого является правдой.


Светлана Светличная в молодости
Яна Марковская
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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