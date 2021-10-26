Риз Уизерспун и Райан Филипп вместе отметили 18-летие сына Дикона

Вадим Карасев

В минувшие выходные сын 45-летней Риз Уизерспун и 47-летнего Райана Филиппа Дикон отметил свое совершеннолетие. Родители мальчика в этот день воссоединились, чтобы вместе поздравить его с 18-летием. Праздник прошел в одном из ресторанов: именно там Дикон задул свечи на большом шоколадном торте и выслушал пожелания родителей. Снимками с этой семейной вечеринки Риз, Райан и их сын потом поделились в инстаграме.





Райан Филипп и Риз Уизерспун с сыном Диконом

Как это случилось? Дикону уже 18? Еще недавно он играл в карты с покемонами, пел песни Бруно Марса и строил из себя американского воина-ниндзя на заднем дворе дома. Теперь он стал выше меня, жарит стейки на гриле для семейных ужинов и сочиняет собственную музыку с друзьями. Мое сердце разрывается от гордости за то, каким человеком он становится. С 18-летием, Дикон! Я люблю тебя безмерно!

— поздравила Риз сына в своем микроблоге, также опубликовав серию трогательных фото с Диконом.





Риз Уизерспун с сыном Диконом в детстве





Дикон Филипп





Риз Уизерспун с сыном Диконом





Поздравления в адрес сына на своей странице оставил и его отец Райан Филипп:

С 18-летием нашего потрясающего, умного, талантливого и заботливого сына. Ты настоящий свет в этом мире, и тебя так сильно любят все, кто тебя знает. Нам повезло быть твоими папой и мамой. Люблю тебя! Риз, я сказал бы, что мы неплохо справились!





Райан Филипп и Риз Уизерспун с сыном Диконом

Сын Риз Уизерспун и Райана Филиппа не стремится идти по стопам родителей и больше увлекается музыкой. В 2020 году он выпустил свою дебютную песню под названием Long Run. В интервью изданию Interview молодой человек признавался, что его увлекает не столько вокал, сколько сам процесс создания музыки.

Я спросил своего отца, как это работает, и он научил меня всему, что знает сам. А потом я начал смотреть ролики на YouTube,

— рассказал Дикон о своем увлечении.





Райан Филипп с сыном Диконом





Дикон Филипп

Напомним, что звезды фильма "Жестокие игры" Риз Уизерспун и Райан Филипп были вместе с 1999 по 2008 год. За это время у них родилось двое детей: дочь Ава, которой в сентябре исполнилось 22 года, и сын Дикон. После расставания Риз построила семью с агентом в сфере развлечений Джимом Тотом и родила от него сына Теннесси.





Райан Филипп и Риз Уизерспун





У Райана Филиппа было много девушек после развода с Риз, однако в брак он больше не вступал. К слову, сразу несколько экс-возлюбленных обвиняли Филиппа в домашнем насилии, но актер до последнего отрицал свою вину. У Филиппа также есть 11-летняя дочь Кэй, которая появилась на свет, когда он состоял в романтических отношениях с моделью и актрисой Алексис Кнапп.





Дикон Филипп с братом Теннесси





Райан Филипп и Риз Уизерспун с сыном ДикономЯна Марковская