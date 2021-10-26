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Россия, Казахстан и Киргизия будут обмениваться данными о претендентах на госслужбу

Россия, Казахстан и Киргизия будут обмениваться данными о претендентах на госслужбу

Тема: Пленарное заседание Госдумы 26 октября 2021 года


12:37  Автор: Мария Соколова



Госдума ратифицировала Соглашение о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными. Такой законопроект принят на пленарном заседании 26 октября.

Соглашение подписано президентами России, Казахстана и Киргизии 18 декабря 2020 года на заседании Совета глав государств-участников СНГ.

По словам замглавы Минюста Андрея Логинова, документ регламентирует предоставление сведений, необходимых для рассмотрения вопроса о назначении на должности госслужбы или судей.

Речь идёт о документах, удостоверяющих личность, об информации о наличии у человека гражданства иностранного государства, виз, недвижимого имущества, обязательств имущественного характера, сведениях о привлечении к уголовной или административной ответственности на территории иностранного государства.


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«Предусмотренные соглашением механизмы взаимодействия будут востребованы в деятельности Минюста России, МВД, Генпрокуратуры, ФАС и ПФР», — сказал Логинов.

 



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По материалам: pnp.ru

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