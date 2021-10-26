Семейные завтраки и прогулки: Наталья Водянова опубликовала новую серию снимков с детьми

Вадим Карасев

39-летняя Наталья Водянова продолжает делиться со своими подписчиками в инстаграме фотографиями из домашнего архива. На днях она уже показывала, как вместе с 44-летним мужем Антуаном Арно и детьми провела минувшие выходные, а сегодня опубликовала новую порцию фотографий, сделанных совсем недавно.





Наталья Водянова





Нева Портман

На этих снимках Наталья гуляет у озера на опушке леса вместе с 15-летней дочерью Невой и их собакой по кличке Кофе, завтракает дома вместе с семьей, а также наслаждается пиццей на залитой осенним солнцем веранде ресторана вместе с сыновьями Виктором и Максимом.

Очередной фотоспам с прошедших выходных для всех любителей осени,

— подписала модель новые фото с детьми.





Наталья Водянова с сыновьями Виктором и Романом

В комментариях фолловеры сразу же стали делать комплименты Неве, называя ее то "русской красавицей", то "русалкой", а также восхищаться ее стилем. Особый восторг у российских фанатов вызвал бомбер от итальянского бренда Roi du Lacс изображением храма Василия Блаженного на спине.





Нева Портман









Обратили подписчики внимание и на то, что на снимках с сыновьями глаза самого младшего, пятилетнего Романа, надежно прикрыты плюшевой панамкой. В комментариях они отметили, что, как бы Наталья ни старалась скрыть младших сыновей от посторонних глаз, очевидно, что "носики у них мамины".





Наталья Водянова с сыном Романом

Кстати, если младшего сына российская топ-модель пока старается максимально оберегать от внимания журналистов, то со старшим сыном от Антуана Арно, семилетним Максимом, недавно впервые появилась на публике. Вместе они посетили свадьбу одного из сыновей миллиардера Бернара Арно, которая прошла в Венеции. Пользователи сети сошлись во мнении, что пока малыш больше похож на свою звездную маму, но немало взял и от знаменитого отца.





Наталья Водянова





Нева Портман













Яна Марковская